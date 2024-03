Portes obertes pel Dia Mundial de l'Aigua

La campanya, impulsada pel Departament d’Acció Climàtica i l’Agència Catalana de l’Aigua, ha obert aquest dissabte una vintena d’instal·lacions de tractament d’aigua i estacions meteorològiques a Catalunya que han rebut unes 600 persones.

Prop d’un centenar de persones han visitat aquest dissabte al matí les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) Castellar del Vallès, Montornès del Vallès i Santa Maria de Palautordera per conèixer de primera mà quin és el recorregut que segueix tota l’aigua que fan servir diàriament a casa des que hi arriba a aquestes instal·lacions de sanejament, a través de les xarxes de clavegueram i col·lectors, fins que es converteix en aigua depurada, apta per ser abocada al medi o per ser sotmesa a tractaments addicionals i reaprofitar-la per a nous usos.

Durant les visites, guiades i organitzades en diferents torns, s’han detallat els principals passos del sanejament per aconseguir aigua depurada: pretractament (passant pel desbast de fins, el desgreixador i el dessorrador), decantació primària, reactors biològics i decantació secundària. L’explicació s’ha completat amb els tractaments que s’apliquen en cadascuna d’aquestes EDAR a una part d’aquesta aigua ja depurada per a obtenir-ne aigua regenerada, que s’ofereix als municipis per a usos que no requereixen aigua potable, com poden ser la neteja viària i el reg.

L’activitat ha estat emmarcada dins la campanya promoguda des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les unitats que en depenen, com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), sota el títol “Celebrem el Dia Mundial de l’Aigua i la Meteorologia” amb l’objectiu de centrar l’atenció en el valor essencial de l’aigua i en la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics, especialment important en l’actual context de sequera. En total, s’han obert una vintena d’instal·lacions, entre les quals diferents EDAR, potabilitzadores, dessaladores i estacions de regeneració, a més d’estacions meteorològiques, que han rebut uns 600 visitants.