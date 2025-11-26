Font: Ajuntament de Viladecans. Xavier Sabaté Rotés i Evarist Almudéver Folch
L’any 2020 Viladecans, com molts altres municipis catalans, va crear la Taula Local d’Emergència Climàtica i va obrir una nova etapa en la gestió del clima: més participativa, transversal i basada en la corresponsabilitat ciutadana.
Una de les principals expressions d’aquest model és el Pacte de Viladecans pel Clima, que cinc anys després ha consolidat una comunitat que implica administració, entitats, escoles, joves i veïnat en projectes concrets.
En aquest article es presenta una síntesi del balanç del període 2020-2025, durant el qual la Taula i el Pacte han anat teixint una xarxa col·laborativa que ja és un referent local en participació ambiental. Podeu consultar el balanç complet a l'article publicat a CONAMA LOCAL.
Una governança que suma veus pel clima
La Taula Local d’Emergència Climàtica, creada arran de la Declaració d’Emergència Climàtica, va tenir com a primer encàrrec elaborar el Pacte de Viladecans pel Clima mitjançant un procés deliberatiu intens. El document, aprovat el 2022, s’articula en sis eixos: energia, mobilitat, residus, biodiversitat, adaptació i governança, amb l’objectiu de convertir l’emergència climàtica en una agenda compartida de ciutat.
La governança del Pacte s'organitza a través de tres espais principals:
• Taula Local d’Emergència Climàtica
És l’espai de direcció i impuls del Pacte. La formen una vintena de persones de diversos àmbits —ambiental, social, cultural, educatiu, juvenil i polític— i cada any incorpora nous agents locals. És una de les taules d’emergència climàtica més actives de Catalunya. Cada curs escull un projecte central i coordina l’Àgora de Viladecans pel Clima.
• Àgora de Viladecans pel Clima
Iniciada l’abril de 2024, és la trobada anual de tota la comunitat implicada en el Pacte. Té funcions formatives, deliberatives i de cohesió. Reuneix més de 50 persones i gira al voltant d’una temàtica concreta, com han estat el PAESC, el consum agroecològic o l’apadrinament d’escocells. Se celebra al Casal de Barri Montserratina coincidint amb el mercat de segona mà de primavera, que convoca centenars de persones.
• Servei comunitari #JovesPelClima
Creat el curs 2021-2022, és l’espai de lideratge juvenil del Pacte. Hi participa l’alumnat de 3r d’ESO de quatre instituts (Sales, Olímpia, Miramar i Sagrada Família) en el marc de l’aprenentatge servei. Han treballat en la definició del Pacte, en projectes de malbaratament alimentari i biodiversitat urbana i en accions de comunicació, tallers i activitats comunitàries com l’espigolada de taronja. També assisteixen a l’Àgora i tenen una trobada anual pròpia.
Cinc anys d’acció climàtica a Viladecans
Entre 2020 i 2025, la comunitat del Pacte ha impulsat diversos projectes prioritaris.
2020-2022 · Redacció del Pacte i definició de la governança
Es va redactar el Pacte en cinc sessions deliberatives i es va definir l’arquitectura participativa. Es va presentar públicament el 20 de març de 2022.
2022-2024 · Lluita contra el malbaratament alimentari
Amb l’eix “Residu zero i economia circular” com a protagonista, es van impulsar accions com:
- Àpat d’aprofitament a la Festa d’Entitats
- Tallers de cuina de temporada i aprofitament
- Canalització d’excedents de l’Hospital cap a Càritas
- Compostatge comunitari
- Campanya “Fes un pas: Porta l’envàs!”
- Recollida de taronja amarga i elaboració de melmelada local
- Projecte escolar “Jo aprofito”, amb menys d’un 10% de menjar malbaratat als menjadors
En paral·lel es va treballar el nou PAESC 2025-2030, que es va debatre a la primera Àgora.
2024-2025 · Consum responsable i alimentació local
Es va ampliar el focus a tot el sistema alimentari. L’Àgora va incloure una visita a una explotació ecològica i un espai de treball col·lectiu al Casal de Barri. Les propostes sorgides:
- Crear un distintiu d’aliments de proximitat
- Dinamitzar el mercat de pagès
- Crear una Comissió de Menjadors Escolars Ecològics
2025-2026 · Biodiversitat urbana
El curs actual centra els esforços en el projecte “1 m² de natura als escocells i als balcons”, que fomenta l’apadrinament d’escocells i la implicació ciutadana en el verd urbà. Ja hi participen 280 famílies, comerços i entitats. La propera Àgora (abril 2026) reunirà tots els padrins i padrines.
Un model basat en la xarxa i la corresponsabilitat
Cinc anys després, Viladecans ha demostrat que la participació ambiental és més efectiva quan combina formació, acció directa i corresponsabilitat institucional i ciutadana. L’aposta política, el suport tècnic i la implicació voluntària d’entitats i persones han convertit el Pacte pel Clima en un ecosistema viu que continua creixent i impulsant l’acció col·lectiva.
Notícies de Sostenible.cat relacionades amb el Pacte de Viladecans pel Clima:
24/07/2025 - Cap a una alimentació més justa i sostenible a Viladecans
13/06/2025 - 'Joves Pel Clima' a Viladecans suma ja la seva quarta edició
02/11/2024 - Més profit alimentari als menjadors escolars de Viladecans
02/05/2024 - Primera Àgora de Viladecans pel Clima
10/11/2023 - Una Taula ciutadana pel Clima de Viladecans més necessària que mai
31/01/2023 – Viladecans fa front al malbaratament alimentari