El comiat de Viladecans a la capitalitat verda europea homenatja als Fans Green Leaf

Font: Ajuntament de Viladecans

22/12/2025 - 08:00



La ciutat va posar punt final a la Capitalitat Verda Europea 2025 amb un acte al Teatre Atrium Viladecans, centrat a reconèixer les aportacions dels Fans Green Leaf a la sostenibilitat del municipi. 

L'alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, i la tinenta d'alcaldessa de Medi Ambient i Sostenibilitat, Encarna García, van lliurar els diplomes a la ciutadania i les entitats que, durant l'any, han aportat les seves iniciatives, idees i projectes per inspirar nous hàbits sostenibles entre la ciutadania, com ara la creació de xarxes per intercanviar mobles als quals donar una segona vida o l'adequació de jardineres als balcons per a insectes pol·linitzadors. 

L'acte també va servir per al tancament del projecte Viu Verd i va donar a conèixer entre els assistents la Verdipèdia, el diccionari sostenible de Viladecans en el qual la ciutadania pot idear i aportar nous conceptes
relacionats amb la sostenibilitat. 

 

 

Municipis: 
Baix LlobregatViladecans
Etiquetes: 
Ciutat Verda
green leaf
naturalització
Categories: 
Biodiversitat
Canvi climàtic

