Com adaptar ciutats i territoris a esdeveniments meteorològics extrems

CONAMA Local Viladecans 2025 ha acollit la presentació de l'informe Avaluació de riscos i impactes derivats del canvi climàtic a Espanya (ERICC).
Es tracta del primer exercici integral a escala nacional orientat a identificar i caracteritzar els riscos derivats del canvi climàtic a Espanya , així com a facilitar la priorització de mesures dadaptació, tenint en compte les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals.
L'informe posa un èmfasi especial en tres fenòmens extrems —ones de calor, inundacions i sequera— ; fenòmens que avui dia ja estan condicionant la planificació territorial i urbana a tot el país.
Tenint en compte que l'adaptació al canvi climàtic és un dels eixos principals del Congrés, s'han organitzat diverses sessions sobre com les ciutats i els territoris es poden preparar i adaptar a aquests fenòmens. D'aquesta manera, s'hi aborden solucions, experiències municipals i projectes de referència directament vinculats als riscos identificats per l'ERICC 2025.
Onades de calor i inundacions, les dues cares de la crisi climàtica
Espanya s'escalfa un 30% més ràpid que la mitjana mundial, i les urbs són els llocs on més es nota. De fet, l'increment de les onades de calor és un dels riscos més destacats per l'informe ERICC 2025 i l'adaptació ja no es pot entendre com una estratègia complementària a la mitigació, sinó com a condició imprescindible per garantir l'habitabilitat i la salut de la població.
A l'altra cara de la moneda de la crisi climàtica, l'informe ERICC 2025 subratlla que les inundacions continuaran sent un dels riscos climàtics més perjudicials per al territori espanyol. Per aquest motiu, el programa de CONAMA Local afronta aquest desafiament des de diferents perspectives: gestió urbana, digitalització, protecció civil i projectes integrals de conca.
Sequera: mesures estructurals i eines noves per anticipar-se a l'escassetat d'aigua
La sequera és un altre dels riscos crítics identificats per l'informe ERICC 2025 , i per això el programa del 4 de desembre dedica tot un matí a la seva anàlisi amb la sessió “Fent front a la sequera” (4 de desembre, 09:30–13:30 h, Sala Petita – Atrium, A.05). La sessió ofereix una mirada completa a la gestió de la sequera, començant amb una ponència marc sobre resiliència hídrica i continuant amb un repàs de les principals lliçons apreses a diferents territoris. Posteriorment, el bloc “ Ara que no hi ha sequera ” se centra en les mesures estructurals i permanents que s'han d'implantar fins i tot en períodes de normalitat, incloent guies i eines per orientar l'actuació municipal , metodologies participatives per a la planificació del risc i solucions urbanes que reforcen la seguretat hídrica.
La jornada conclou amb una sessió sobre la percepció social de la sequera , un aspecte clau per promoure un ús responsable de l'aigua, millorar la gestió de la demanda i enfortir la coresponsabilitat ciutadana.