Font: CONAMA LOCAL i Ajuntament de Viladecans
CONAMA Local Viladecans 2025 reuneix prop de 300 experts en recerca de solucions pràctiques per accelerar la transició ecològica de les ciutats.
Prop de 300 experts s'han congregat a la primera jornada de la XVII edició de CONAMA Local a Viladecans, un dels principals fòrums de debat sobre sostenibilitat a Espanya. Aquesta trobada, organitzada per la Fundació CONAMA en col·laboració amb l'Ajuntament de Viladecans i la Diputació de Barcelona, reuneix durant tres jornades especialistes d'administracions i entitats per impulsar solucions davant dels reptes ambientals, consolidant Viladecans com a epicentre del diàleg i l'acció per la transició ecològica a l'àmbit local.
L´esdeveniment posa sobre la taula la necessitat de col·laboració, innovació i compromís de totes les administracions per abordar la transició climàtica. "Per Viladecans és un repte acollir aquest congrés, en què espera mostrar l'accions per la qual és ciutat Green Leaf i del qual espera rebre inspiració per transformar les ciutats, que és on passen les coses", ha apuntat l'alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, a l'acte inaugural de l'esdeveniment, que es duu a terme per primera vegada en una ciutat que no és cap.
El Congrés, que a més a més desembarca per primera vegada a Catalunya , està centrat a impulsar solucions i estratègies per a la sostenibilitat en diversos àmbits que van des de l'energia, la mobilitat, l'adaptació al canvi climàtic, l'economia circular i les infraestructures verdes. " Els reptes globals es construeixen amb diligència local i intel·ligència municipal", ha assegurat Antonio Lucio , president de la Fundació Conama.
En aquest sentit, Encarni García, tinent d'alcaldia de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de Viladecans, ha considerat que "aquest congrés és una gran oportunitat per compartir experiències, aprendre els uns dels altres i avançar cap a un futur més sostenible . Perquè el futur es construeix des del local."
Anar globalment a local
Precisament la primera sessió plenària titulada 'Com fem realitat els compromisos?', ha fet un balanç dels principals resultats de la cimera del clima celebrada recentment a Belém (Brasil) i el seu trasllat a l'àmbit local. "Valorar la COP30 és un pols entre allò que s'ha pogut avançar amb dificultat i allò que queda per fer amb urgència", ha apuntat Iñaki Gili Jáuregui, responsable de projectes estratègics de l'Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Tot i això, Elena Pita, directora general de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha afirmat que l'Acord de París està funcionant , ja que els senyals polítics que llança la COP han permès que hi hagi una reducció de gasos d'efecte hivernacle d'un 12%. "La manera d'enfrontar-nos a aquest repte no pot ser cap altra que la multilateral ", ha assegurat.
Per això, "la importància d´aproximar la ciutadania en l´acció contra el canvi climàtic , malgrat el context polític global desfavorable", ha afegit Sonsoles Letang Jiménez d´Anta, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
Davant d'aquest panorama, “tenim el repte que tot el que es va parlar a la COP es tradueixi en aquest congrés en mesures reals”, ha subratllat Marc Serra, president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, que ha elaborat ' Municipis pel Clima' , una eina digital per conèixer l'evolució de les emissions de renovable, municipi a municipi en els darrers 20 anys.
En aquest sentit, Pablo Barnechea, director de Clima i Mercat de la Sostenibilitat de la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES), ha parlat sobre la impossibilitat d‟implementar les polítiques globals d‟acció climàtica sense els municipis, ja que necessiten informació, col·laboració i governança.
L'energia com a motor de la transició
El desenvolupament de les energies renovables per posar fi a l'ús dels combustibles fòssils és una de les claus en el camí de la transició energètica, que planteja diversos reptes com l'ús de més espai al territori. Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ha presentat el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables a Catalunya (PLATER) que té com a finalitat ordenar les energies eòliques i fotovoltaiques al territori català per aconseguir els objectius ambiciosos de sobirania energètica previstos per a l'any 2050.
Tenint en compte la importància d'aquesta temàtica, dues taules rodones han aprofundit el debat sobre la transició energètica en clau local, tant des de la perspectiva del territori i de la seva acceptació social com des de les competències municipals per dur-la a terme.
Conceptes mediambientals de la A a la Z
Tot coincidint amb el congrés relacionat amb la transició ecològica i sostenibilitat urbana, s’ha instal·lat, a diferents carrers de la ciutat, informació sobre els ecosistemes de Viladecans, punts urbans d'interès que s'estan renaturalitzant, hotels d'insectes i reptes i curiositats. En alguns d'aquests plafons hi ha un QR que porta a la iniciativa Verdipedia, un diccionari viu de la sostenibilitat en el que tothom pot contribuir escollin o proposant conceptes mediambientals.
Un programa intens
Sota el lema 'Connecta. Actua. Transforma ', el programa d'activitats inclou més d'una quarantena de sessions tècniques, debats i espais d'intercanvi sobre qüestions essencials com ara la salut i el canvi climàtic, l'adaptació de la costa al canvi climàtic, la gestió de residus i la renaturalització d'entorns urbans, entre d'altres.
Es preveu que durant els tres dies del Congrés prop d'un miler d'especialistes compartiran coneixement tècnic, experiències i metodologies.