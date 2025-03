Viladecans i Torrelles de Llobregat han donat un pas endavant decisiu en la lluita contra la contaminació per plàstics amb la implementació de mesures innovadores que podrien marcar un abans i un després a nivell europeu. En el marc del projecte ERIC, impulsat per Zero Waste Europe, aquests municipis catalans estan adoptant estratègies valentes per reduir dràsticament els residus plàstics.