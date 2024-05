Primera Àgora de Viladecans pel Clima

La trobada ha reunit a més de 40 persones, tant a títol personal com en representació d'empreses, entitats i tècnics municipals referents dels serveis de mobilitat, residus, edificació i el Consorci Vilawatt per a la transició energètica local. Tot seguit, a la recepció de l'acte l'Encarna García, tinenta d'alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha explicat l'objectiu de l'Àgora que consisteix en "treballar les petites i grans accions perquè Viladecans sigui una ciutat neutra en carboni al 2030. L'alcalde, Carles Ruiz, també ha destacat que aquest nou projecte contribueix a la missió per una ciutat neutra en emissions: "hi ha una feina molt important per divulgar i explicar que pot fer cadascú per reduir-les a casa seva. És un repte conjunt". També han estat presents altres membres de la Taula Local d'Emergència Climàtica.

La sessió ha començat amb una ponència a càrrec de Julia Martí Comas, investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització, amb el títol "Canvi climàtic. Com ens afecta i que podem fer des de Viladecans?". Seguidament, els i les assistents inscrits s'han dividit en tres grups i han dedicat el matí a reflexionar, aprendre i compartir informació entorn a aquests tres temes fonamentals per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle des de l'àmbit domèstic. A través de dinàmiques de debat s’han definit les accions a impulsar col·lectivament, doncs aquests espais de diàleg també són necessaris per a l’acció. Posteriorment, s'ha recuperat el plenari per posar en comú els resultats de cada grup i definir les tasques prioritàries i els següents passos.

A més, a la mateixa plaça de la Constitució on està ubicat el Casal, s'ha organitzat el primer Mercat de Segona Mà de primavera, amb una trentena de parades amb roba i altres objectes. Amb aquestes dues noves accions impulsades pel Pacte de Viladecans pel Clima, l'objectiu és continuar ampliant la xarxa de persones i el nombre d'accions que permetin avançar en l'organització d'una societat més sostenible a Viladecans.