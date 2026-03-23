Solars desaprofitats es transformaran en espais verds a Barcelona

Els pròxims mesos s’aprovaran els projectes de 25 nous espais verds en tots els districtes de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’arranjaments d’espais que actualment estan en desús o desaprofitats i que es transformaran en noves zones d’estada per a la ciutadania, amb més verd, més ombra, nou mobiliari urbà i espais de joc i descans.
Els 25 projectes formen part del Programa d’espais de proximitat i interiors (PEPI), una estratègia emmarcada en el Pla Clima per guanyar nous espais per al veïnat i més hectàrees de verd, fomentar la renaturalització de la ciutat i fer-la més resilient davant el canvi climàtic.
Els projectes de tots aquests espais s’aprovaran aviat, amb l’objectiu de començar la majoria d’obres al llarg d’aquest 2026. A més, hi ha 15 projectes més en fase de redacció, que s’aniran sumant a la llista pròximament. L’objectiu és guanyar 20 noves hectàrees d’espais verds i de proximitat.
Alguns d’aquests espais són el solar del carrer de Castella, al districte de Sant Martí, amb una superfície de prop de 3.000 m2 i on també s’actuarà sobre una mitgera; la coberta verda sobre el Dipòsit del Rei Martí, a Sarrià – Sant Gervasi, amb una superfície de més de 4.000 m2; un nou espai verd de 6.600 m2 al carrer del Pintor Alsamora, a Nou Barris, que actualment funciona com a aparcament informal de vehicles; l’espai del carrer del Pintor Tapiró, a les Corts, on es crearà un nou espai de trobada de més de 700 m2, o els nous jardins d’Oriol Martorell, a Sarrià – Sant Gervasi, amb una superfície de més de 22.000 m2 sobre la llosa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Els 25 nous espais verds
- Plaça dels Fotògrafs Català, Ciutat Vella
- Jardins de Beatriu de Pinós-Milany (ampliació), l’Eixample
- Jardins de Beatriu de Provença, l’Eixample
- Jardins de Clotilde Cerdà, l’Eixample
- Jardins de Constança d’Aragó, l’Eixample
- Antic Botànic a l’avinguda dels Montanyans, 25, Sants-Montjuïc
- Carrer de Burgos, 72, Sants-Montjuïc
- Passatge de Francesc Candel – carrer del Ferro, 3, Sants-Montjuïc
- Espai verd entre el carrer del Foc, l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans i el carrer de la Mare de Déu de Port, Sants-Montjuïc
- Illa Danubi, finca al carrer del Pintor Tapiró, les Corts
- Coberta del Dipòsit del Rei Martí, Sarrià – Sant Gervasi
- Parc d’Oriol Martorell (coberta dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), Sarrià – Sant Gervasi
- Carrer de Sant Cugat del Vallès, cantonada amb el carrer de Larrard, Gràcia
- Carrer d’Estoril, 34, Horta-Guinardó
- Carrer de Lepant, 430, Horta-Guinardó
- Parc de la Font d’en Magués, Nou Barris
- Carrer del Pintor Alsamora, Nou Barris
- Carrer d’Eduard Tubau – Escultor Ordóñez, Nou Barris
- Carrer de Palamós, 8, Nou Barris
- Carrer Gran de la Sagrera, 165 i 167, Sant Andreu
- Jardins de les Dones de la Motor Ibèrica, Sant Andreu
- Plaça al carrer de Castella, Sant Martí
- Solar al passatge d’Aymar, Sant Martí
- Urbanització de l’antic recinte industrial de Can Ricart, Sant Martí
- Espai verd a l’illa delimitada pels carrers de Lope de Vega i de Bilbao i el passeig del Taulat, Sant Martí
Un programa per actuar en 370 espais de tots els districtes
El Programa d’espais de proximitat i interiors vol actuar en 370 punts de tota la ciutat mitjançant diverses estratègies. A més d’aquest guany d’espais verds en desús o desaprofitats, també preveu instal·lar-hi ombres o fer més plantacions d’arbres en diversos punts, i transformar parets mitgeres d’edificis i cobertes en nous espais verds.