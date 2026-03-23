Solars desaprofitats es transformaran en espais verds a Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona

23/03/2026 - 12:00

Els pròxims mesos s’aprovaran els projectes de 25 nous espais verds en tots els districtes de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’arranjaments d’espais que actualment estan en desús o desaprofitats i que es transformaran en noves zones d’estada per a la ciutadania, amb més verd, més ombra, nou mobiliari urbà i espais de joc i descans.

Els 25 projectes formen part del Programa d’espais de proximitat i interiors (PEPI), una estratègia emmarcada en el Pla Clima per guanyar nous espais per al veïnat i més hectàrees de verd, fomentar la renaturalització de la ciutat i fer-la més resilient davant el canvi climàtic.

Els projectes de tots aquests espais s’aprovaran aviat, amb l’objectiu de començar la majoria d’obres al llarg d’aquest 2026. A més, hi ha 15 projectes més en fase de redacció, que s’aniran sumant a la llista pròximament. L’objectiu és guanyar 20 noves hectàrees d’espais verds i de proximitat.

Alguns d’aquests espais són el solar del carrer de Castella, al districte de Sant Martí, amb una superfície de prop de 3.000 m2 i on també s’actuarà sobre una mitgera; la coberta verda sobre el Dipòsit del Rei Martí, a Sarrià – Sant Gervasi, amb una superfície de més de 4.000 m2; un nou espai verd de 6.600 m2 al carrer del Pintor Alsamora, a Nou Barris, que actualment funciona com a aparcament informal de vehicles; l’espai del carrer del Pintor Tapiró, a les Corts, on es crearà un nou espai de trobada de més de 700 m2, o els nous jardins d’Oriol Martorell, a Sarrià – Sant Gervasi, amb una superfície de més de 22.000 m2 sobre la llosa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Els 25 nous espais verds

  • Plaça dels Fotògrafs Català, Ciutat Vella
  • Jardins de Beatriu de Pinós-Milany (ampliació), l’Eixample
  • Jardins de Beatriu de Provença, l’Eixample
  • Jardins de Clotilde Cerdà, l’Eixample
  • Jardins de Constança d’Aragó, l’Eixample
  • Antic Botànic a l’avinguda dels Montanyans, 25, Sants-Montjuïc
  • Carrer de Burgos, 72, Sants-Montjuïc
  • Passatge de Francesc Candel – carrer del Ferro, 3, Sants-Montjuïc
  • Espai verd entre el carrer del Foc, l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans i el carrer de la Mare de Déu de Port, Sants-Montjuïc
  • Illa Danubi, finca al carrer del Pintor Tapiró, les Corts
  • Coberta del Dipòsit del Rei Martí, Sarrià – Sant Gervasi
  • Parc d’Oriol Martorell (coberta dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), Sarrià – Sant Gervasi
  • Carrer de Sant Cugat del Vallès, cantonada amb el carrer de Larrard, Gràcia
  • Carrer d’Estoril, 34, Horta-Guinardó
  • Carrer de Lepant, 430, Horta-Guinardó
  • Parc de la Font d’en Magués, Nou Barris
  • Carrer del Pintor Alsamora, Nou Barris
  • Carrer d’Eduard Tubau – Escultor Ordóñez, Nou Barris
  • Carrer de Palamós, 8, Nou Barris
  • Carrer Gran de la Sagrera, 165 i 167, Sant Andreu
  • Jardins de les Dones de la Motor Ibèrica, Sant Andreu
  • Plaça al carrer de Castella, Sant Martí
  • Solar al passatge d’Aymar, Sant Martí
  • Urbanització de l’antic recinte industrial de Can Ricart, Sant Martí
  • Espai verd a l’illa delimitada pels carrers de Lope de Vega i de Bilbao i el passeig del Taulat, Sant Martí

 

Un programa per actuar en 370 espais de tots els districtes

El Programa d’espais de proximitat i interiors vol actuar en 370 punts de tota la ciutat mitjançant diverses estratègies. A més d’aquest guany d’espais verds en desús o desaprofitats, també preveu instal·lar-hi ombres o fer més plantacions d’arbres en diversos punts, i transformar parets mitgeres d’edificis i cobertes en nous espais verds.

 

 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona
Etiquetes: 
Verd ubrà
naturalització
Categories: 
Smart cities/Planificació urbana

Notícia

Recuperat el 80% de l’arbrat de Barcelona afectat per la sequera



Amb la plantació d’aquesta tardor, entre els mesos d’octubre i desembre, es reposen un total de 1.839 arbres a tots els districtes.

Notícia

Sorra per experimentar i arbres com a refugi, Barcelona i Utrecht reinventen els seus patis escolars

El pati de l’Escola Cervantes al barri de Ciutat Vella a Barcelona ha deixat enrere l'asfalt. Avui dia s'hi observa sòl amb vegetació, arbres, punts d'aigua i zones de joc naturals.

Butlletí

Enviaments anteriors