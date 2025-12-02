Recuperat el 80% de l’arbrat de Barcelona afectat per la sequera

Font: Ajuntament de Barcelona

02/12/2025 - 08:00



Amb la plantació d’aquesta tardor, entre els mesos d’octubre i desembre, es reposen un total de 1.839 arbres a tots els districtes.

 D’aquesta manera, a finals d’any s’hauran replantat 6.214 arbres dels 7.500 que es calcula que van patir els efectes de la sequera i altres patologies habituals, o que es van deixar de plantar a causa de les restriccions d’aigua.

Fins ara, també s’ha recuperat més de la meitat dels arbustos perduts per la sequera i fins a finals d’any s’hauran recuperat 4,3 hectàrees de gespes. Durant aquest mes de novembre també es plantarà flor de temporada en un total de 1.697 metres quadrats, amb més de 31.000 flors de temporada noves. El pla de recuperació del verd afectat durant la sequera continuarà desenvolupant-se fins a la primavera de l’any que ve, acompanyant sempre els cicles del verd i plantant en el millor moment per garantir la supervivència de les espècies. En total, la previsió és arribar a 7.500 arbres i 8,2 hectàrees de planta arbustiva i vivaç.


Actuacions de poda, revisió i millora

Durant la tardor també s’executen tasques de la campanya de poda i es preveu actuar en 5.300 arbres fins a finals d’any, amb els treballs del darrer trimestre de l’any centrats en l’arbrat viari. Es tracta de les actuacions necessàries de manteniment de l’arbrat, sempre respectant la biologia i l’estructura de l’arbre, i que permeten eliminar branques seques, amb risc de patir fractures, o les que es dirigeixen cap a les façanes.

De forma paral·lela a la campanya de plantació de tardor, continuen les obres per millorar diferents espais verds, se substitueix el verd malmès i s’incorporen espècies amb menys necessitats hídriques, es millora el sistema de reg per fer-lo més eficient i sostenible i es renoven alguns dels parterres i paviments. Pel que fa a les revisions previstes en el Pla de risc de l’arbrat, les tasques d’enguany estan pràcticament acabades, això vol dir que durant el 2025 s’han revisat uns 120.000 exemplars d’arbres, la meitat de l’arbrat de la ciutat.

 

 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona
Etiquetes: 
Verd ubrà
arbrat
parc urbà
poda
sequera
Categories: 
Aigua
Biodiversitat
Parcs naturals/Paisatge

Relacionats

Notícia

Finançament europeu pel projecte ReViuBesòs

El projecte “ReViuBesòs, renaturalització de la desembocadura per millorar la resiliència metropolitana”, seleccionat pels fons Feder de la Unió Europea.

Notícia

Recuperades més de cent espècies marines del litoral barceloní

Els cinquanta esculls artificials a la làmina del Port Olímpic han estat completament colonitzats per algues i altres espècies marines, i han esdevingut refugi i zona de cria per a més de cent espècies un any després de la instal·lació.

Notícia

Pas endavant per regular el reaprofitament de les aigües grises a Barcelona

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la nova ordenança d’aigües grises de la ciutat. 

Butlletí

Enviaments anteriors