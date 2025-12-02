Recuperat el 80% de l’arbrat de Barcelona afectat per la sequera

Amb la plantació d’aquesta tardor, entre els mesos d’octubre i desembre, es reposen un total de 1.839 arbres a tots els districtes.
D’aquesta manera, a finals d’any s’hauran replantat 6.214 arbres dels 7.500 que es calcula que van patir els efectes de la sequera i altres patologies habituals, o que es van deixar de plantar a causa de les restriccions d’aigua.
Fins ara, també s’ha recuperat més de la meitat dels arbustos perduts per la sequera i fins a finals d’any s’hauran recuperat 4,3 hectàrees de gespes. Durant aquest mes de novembre també es plantarà flor de temporada en un total de 1.697 metres quadrats, amb més de 31.000 flors de temporada noves. El pla de recuperació del verd afectat durant la sequera continuarà desenvolupant-se fins a la primavera de l’any que ve, acompanyant sempre els cicles del verd i plantant en el millor moment per garantir la supervivència de les espècies. En total, la previsió és arribar a 7.500 arbres i 8,2 hectàrees de planta arbustiva i vivaç.
Actuacions de poda, revisió i millora
Durant la tardor també s’executen tasques de la campanya de poda i es preveu actuar en 5.300 arbres fins a finals d’any, amb els treballs del darrer trimestre de l’any centrats en l’arbrat viari. Es tracta de les actuacions necessàries de manteniment de l’arbrat, sempre respectant la biologia i l’estructura de l’arbre, i que permeten eliminar branques seques, amb risc de patir fractures, o les que es dirigeixen cap a les façanes.
De forma paral·lela a la campanya de plantació de tardor, continuen les obres per millorar diferents espais verds, se substitueix el verd malmès i s’incorporen espècies amb menys necessitats hídriques, es millora el sistema de reg per fer-lo més eficient i sostenible i es renoven alguns dels parterres i paviments. Pel que fa a les revisions previstes en el Pla de risc de l’arbrat, les tasques d’enguany estan pràcticament acabades, això vol dir que durant el 2025 s’han revisat uns 120.000 exemplars d’arbres, la meitat de l’arbrat de la ciutat.