Recuperades més de cent espècies marines del litoral barceloní

Els cinquanta esculls artificials a la làmina del Port Olímpic han estat completament colonitzats per algues i altres espècies marines, i han esdevingut refugi i zona de cria per a més de cent espècies un any després de la instal·lació.
El Port Olímpic es posiciona com un port referent en regeneració marina i sostenibilitat. Un any després de la instal·lació de 50 esculls artificials a la zona, les estructures han estat colonitzades per algues i altres espècies marines i han esdevingut zona refugi i zona de cria per a un centenar d’espècies.
Invertebrats com mol·luscs, crustacis o esponges i peixos dels grups dels làbrids, els blènnids o els espàrids, entre altres, són algunes de les espècies que han incrementat notablement la seva presència en aquestes aigües costaneres.
Per tal d’analitzar com segueix evolucionant la colonització dels esculls, el Port Olímpic farà un seguiment periòdic de l’activitat sota l’aigua, i també es durà a terme un seguiment científic de la recuperació de la biodiversitat i la regeneració dels fons marins.
Es tracta d’un projecte liderat per la Fundació Barcelona Zoo en col·laboració amb l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC).
Un port que prioritza la cura dels ecosistemes marins i la sostenibilitat
En els darrers anys s’han fet diverses actuacions per transformar el Port Olímpic en un espai renovat i sostenible on conviuen la nàutica popular, l’economia blava, la gastronomia i també la cultura i el lleure familiar.