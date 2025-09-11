Finançament europeu pel projecte ReViuBesòs

El projecte “ReViuBesòs, renaturalització de la desembocadura per millorar la resiliència metropolitana”, seleccionat pels fons Feder de la Unió Europea.
S’ha celebrat a Madrid, a la seu de la Fundación Ortega-Marañón, l’acte de presentació dels 12 projectes seleccionats dins de la convocatòria per al foment d’actuacions dirigides al desenvolupament i consolidació de la infraestructura verda per a la renaturalització i resiliència de les ciutats espanyoles. L’acte ha estat presidit per la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, i també ha comptat amb la participació de representants de la Comissió Europea, del Ministeri d’Hisenda i dels diferents projectes seleccionats. A l’acte també hi ha assistit José Antonio Gras, quart tinent d’Alcaldia i regidor delegat de Territori Sostenible, Medi Ambient i Benestar Animal de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Un dels projectes que rep aquesta subvenció és “ReViuBesòs, renaturalització de la desembocadura per millorar la resiliència metropolitana”. El seu objectiu principal és la recuperació ecològica, social i paisatgística de la desembocadura del riu Besòs, a Sant Adrià. El pressupost del projecte és de 2,7 M€, el 40 % dels quals provenen de fons FEDER i la resta estan cofinançats entre l’AMB i l’Ajuntament de Sant Adrià.
L’altra candidatura aprovada a Catalunya que rep la subvenció és el projecte “Renaturalització de les zones verdes de Barcelona”, del consistori municipal.
Ramon Torra, gerent de l’AMB, que ha assistit a l’acte i ha participat a la taula rodona sobre connectors ecològics de la infraestructura verda, ha afirmat que “aquesta proposta representa la consolidació d’una transformació constant i permanent del riu Besòs, que fa dues dècades era un espai degradat i avui en dia hi trobem un corredor ecològic de gran qualitat ambiental i paisatgística al servei dels ciutadans. Aquest projecte amb visió 100 % metropolitana també suposa un salt qualitatiu que servirà per millorar el tram final de la desembocadura i adaptar-lo als efectes del canvi climàtic”.
Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià, ha afirmat que “el projecte ReViuBesòs té com a finalitat la transformació del delta del Besòs i de la seva desembocadura en un espai més dinàmic, resilient i accessible per a la ciutadania, alhora garantint la protecció i la conservació dels seus valors naturals. Així mateix, es promou la biodiversitat i es reforça la capacitat d’adaptació del territori i de la ciutat als efectes del canvi climàtic”.
“L’Ajuntament de Sant Adrià està impulsant un conjunt d’actuacions de millora a l’entorn urbà del riu Besòs i de la seva zona fluvial. Volem dur a terme una segona regeneració d’aquest espai emblemàtic de la ciutat, en la línia de la transformació iniciada a principis de la dècada dels anys 2000 amb la recuperació del riu”, ha constatat.
Aquest projecte conjunt entre l’AMB i Sant Adrià de Besòs es fonamenta en tres línies estratègiques, que es basen en les “tres R”:
Renaturalitzar el delta a través de solucions basades en la natura per potenciar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics.
Reorganitzar els recorreguts per a vianants i bicicletes amb l’objectiu d’evitar la sobrefreqüentació d’algunes àrees i alhora garantir l’accessibilitat a la infraestructura verda i blava.
Recuperar la desembocadura del riu com a connector ecològic estratègic per augmentar la resiliència del territori.
Els objectius específics d’aquesta proposta de transformació són els següents:
Restauració ecològica i ambiental de la desembocadura del riu Besòs tenint present el canvi climàtic i els seus efectes.
Consolidació de l’ecosistema deltaic com a element de la infraestructura verda i blava metropolitana, de manera que s’integri en aquesta xarxa ecològica i augmenti la resiliència.
Millora dels beneficis ambientals compartits amb l’entorn urbà i reforç del contacte de la ciutadania amb la infraestructura verda i blava, en convivència amb les àrees de preservació d’hàbitats.
Creació d’espais de participació entre les administracions i la societat civil en els àmbits de gestió del projecte.
Transferència tècnica de coneixements i recomanacions per a la gestió adaptativa dels espais fluvials a escala metropolitana, i també estatal i internacional.
Sensibilització i divulgació dels objectius, la metodologia i els resultats entre les persones que viuen al territori metropolità, especialment els habitants de Sant Adrià de Besòs.
Per fer possible tots aquests objectius, es parteix de la base de les propostes següents:
Construcció d’un canal paral·lel al riu entre el final de la zona d’ús públic del Parc Fluvial del Besòs fins al mar. La seva funció és distribuir aigua al sistema i actuar com a barrera de protecció de zones de refugi de fauna.
Restauració de les llacunes existents. Es recuperen i s’incrementen els espais inundables a la llera, on es restaura vegetació autòctona pròpia de marges fluvials i riberes.
Creació de nous aiguamolls. La implementació de nous espais humits connectats al canal principal permetrà que l’aigua es reparteixi per la terrassa fluvial fins a arribar al riu. Aquesta estratègia té una doble finalitat: aportar nous petits ecosistemes i protegir part de l’espai per convertir-lo en refugi de fauna.
Construcció d’una bassa d’aigua salina. Al marge esquerre del riu més pròxim al mar es planteja incorporar-hi una llacuna salina a través de l’excavació de terra, que faria aflorar aigua salada. Aquestes característiques propiciarien una vegetació adaptada, amb comunitats vegetals halòfiles, com les salicòrnies o les jonqueres, així com el desenvolupament d’animals com el fartet, una espècie amenaçada que ha desaparegut del Besòs, fet que podria ser una oportunitat de reintroducció.
Un corredor blau al Besòs més ecològic, social i amable
Aquest projecte dona continuïtat a les polítiques de transformació del riu Besòs que l’AMB porta a terme a través de programes d’inversió com el Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), entre les quals destaca la renaturalització del riu Besòs amb la construcció d’un refugi de biodiversitat a Santa Coloma de Gramenet, en la primera fase. Actualment, s’està executant la segona fase, que permetrà connectar l’espai fluvial amb el parc de Can Zam i la serralada de Marina.
Paral·lelament i des de la gestió integral dels parcs, es fan inversions i millores importants als espais verds metropolitans del sector, com el de Can Zam i el del Besòs, amb la renovació de camins, enllumenat i tanques perimetrals, així com la incorporació de nous serveis i equipaments com àrees per a gossos o jocs infantils inclusius.
Amb l’objectiu que la desembocadura del Besòs tingui qualitat ecològica i hi hagi una bona connexió entre el riu i les platges del Fòrum i del Litoral, l’AMB també porta a terme la gestió integral de la manera més respectuosa possible, amb neteja manual de la sorra, plantacions de vegetació autòctona i monitorització d’espècies protegides. S’hi han fet diferents actuacions, com protegir i senyalitzar amb pal i corda els indrets on s’han plantat espècies autòctones, alhora que s’ha mantingut l’estat natural de les platges i s’hi han deixat canyes i fustes procedents dels temporals perquè actuïn com a refugis de fauna.
La millora ambiental i ecològica de la desembocadura ha implicat que sigui un espai de cria del corriol petit. Quan neixen nous exemplars, els equips tècnics de l’AMB en fan seguiment, blinden l’espai amb tanques de protecció i ho comuniquen als agents rurals i a l’Ajuntament.
A més, per augmentar la sensibilització ciutadana respecte a aquest àmbit tan important, les dues platges disposen de Naturaules, que són equipaments educatius on es fan activitats a través del programa Aprenem a la Xarxa.