Nacions Unides insta els líders mundials a frenar l'escalfament global

Mentre els líders mundials es reuneixen al Brasil per a la cimera climàtica COP30, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va demanar dijous mesures urgents per reduir les temperatures globals i mantenir l'objectiu d'1,5 °C a l'abast.
«Cada fracció de grau significa més fam, desplaçament i pèrdues, especialment per als menys responsables. Podria empènyer els ecosistemes més enllà de punts d'inflexió irreversibles, exposar milers de milions de persones a condicions inhabitables i amplificar les amenaces a la pau i la seguretat», va dir Guterres als líders de Belém.
El fet de no contenir l'escalfament global equival a " fracàs moral i negligència mortal ", va afegir. Cada any més càlid, va dir, "colpejarà les economies, agreujarà les desigualtats i afectarà més els països en desenvolupament, tot i que ells siguin els que menys ho hagin fet". I «després de dècades de negació i retard, la ciència ara ens diu que un excés temporal més enllà del límit d'1,5 °C, que començarà com a molt tard a principis de la dècada del 2030, és inevitable», va continuar el Sr. Guterres.
Canvi de paradigma
"Necessitem un canvi de paradigma fonamental per limitar la magnitud i la durada d'aquest excés i reduir-lo ràpidament . Fins i tot un excés temporal desencadenarà una destrucció i uns costos molt més grans per a totes les nacions."
Fent-se ressò dels seus comentaris, la directora de l'Organització Meteorològica Mundial ( OMM ), Celeste Saulo, va dir que les emissions de gasos d'efecte hivernacle es troben ara en el seu nivell més alt en 800.000 anys. «De gener a agost d'aquest any, la temperatura mitjana de la Terra va ser d'uns 1,42 °C per sobre dels nivells preindustrials, i els oceans també van assolir màxims rècord, cosa que està causant danys duradors als ecosistemes i les economies marins», va dir.
El 2025, camí de ser un dels més calorosos de la història
La tendència implacable d'escalfament del planeta no ha mostrat signes de desacceleració, i es preveu que el 2025 sigui el segon o tercer any més càlid registrat, segons l' Actualització sobre l'estat del clima mundial 2025 publicada per l'OMM dijous. Adverteix que el període d'11 anys del 2015 al 2025 serà el més calorós des que es van començar a registrar fa 176 anys.
«Aquesta ratxa sense precedents d'altes temperatures, combinada amb l'augment rècord dels nivells de gasos d'efecte hivernacle de l'any passat, deixa clar que serà pràcticament impossible limitar l'escalfament global a 1,5 °C en els propers anys sense superar temporalment aquest objectiu», va dir la secretària general de l'OMM, Celeste Saulo.
La reversió encara és possible
Va subratllar que la ciència encara demostra que és possible tornar a baixar les temperatures per sota d'aquest llindar a finals de segle .
L'informe dibuixa una imatge crua dels impactes climàtics creixents. El gel marí de l'Àrtic va assolir el màxim hivernal més baix registrat, mentre que el gel marí de l'Antàrtida es va mantenir molt per sota de la mitjana.
L'augment del nivell del mar a nivell mundial, gairebé el doble de ràpid que a la dècada del 1990, va continuar accelerant-se a causa de l'escalfament dels oceans i el desgel.
Els fenòmens meteorològics extrems, des d'inundacions i tempestes devastadores fins a onades de calor prolongades i incendis forestals, han interromput els sistemes alimentaris, desplaçat comunitats i obstaculitzat el desenvolupament econòmic en múltiples regions.
"Línia vermella per a la humanitat"
El secretari general va dir a la COP30 que el límit d'1,5 °C continua sent "una línia vermella per a la humanitat", i va demanar retallades ràpides d'emissions, una eliminació accelerada dels combustibles fòssils i una protecció més forta dels boscos i els oceans.
El Sr. Guterres va destacar l'impuls creixent de la revolució de les energies netes, i va assenyalar que les inversions en energies renovables ara superen les dels combustibles fòssils en 800.000 milions de dòlars. "L'energia neta està guanyant en preu, rendiment i potencial", va dir, "però el que encara falta és coratge polític".
També dirigint-se als delegats, Marinez Scherer, enviada especial de la COP30 per a l'oceà, va instar les nacions a unir esforços tant pels boscos com pels oceans, anomenant-los "un sistema viu" que configura el clima del planeta.
«La ciència ho té clar: no podem resoldre la crisi climàtica si no actuem junts per l'oceà», va dir, assenyalant l'Amazones i l'Atlàntic com a símbols d'aquesta connexió.
El Dr. Scherer, biòleg marí i expert en gestió costanera de la Universitat Federal de Santa Catarina del Brasil, va assenyalar que l'oceà produeix més de la meitat de l'oxigen del món, absorbeix el 90% de l'excés de calor i sustenta milers de milions de persones, però rep menys de l'1% del finançament climàtic mundial.
«Protegir l'oceà i l'Amazones no és només un imperatiu ambiental, sinó un acte col·lectiu de supervivència», va dir. «L'oceà no pot esperar, i nosaltres tampoc».