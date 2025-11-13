En només vuit anys – entre 2017 i 2024 – Catalunya ha emès 327,56 MtCO₂e, més de la meitat (51,4%) del sostre d’emissions 2050 que el Comitè d’experts del Parlament ha fixat per a la seva aprovació aquesta tardor.
L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del canvi climàtic. Aquesta llei introdueix, per primer cop, un mecanisme per fixar un sostre d’emissions fins al 2050 (any en què la UE s’ha compromès a que estiguin a zero, per evitar els pitjors impactes de l’escalfament global) i un mecanisme per administrar aquesta reducció: els pressupostos de carboni.
La Llei estableix l’aprovació de pressupostos de carboni per períodes de 5 anys. El primer pressupost 2021-2025 i el segon 2026-2030 havien d’estar vigents el 31 de desembre de 2020, i el tercer pressupost 2031-2035 havia d’estar vigent el 31 de desembre de 2023. Cap d’ells no està encara aprovat, tot i que recentment el Govern s’ha compromès a dur-los al Parlament per a la seva aprovació aquest 2025.
El Comitè d’experts en canvi climàtic ja va entregar abans de l’estiu els seus números al Govern (2021–2035, 403 MtCO₂e) i aquest properament ha de traslladar al Parlament la seva proposta: 161,5 MtCO₂e, per al primer quinquenni (2026-2030) de planificació dels pressupostos de carboni. Catalunya encara pot emetre un total 310,12 MtCO₂e en els propers 25 anys. Amb la planificació 2026-2030 del Govern, serà necessària una reducció anual del −8% anual a partir de 2031.
En els vuit anys que portem de tramitació dels pressupostos de carboni (2017-2025), Catalunya ha emès 327,56 MtCO₂e, més de la meitat (51,4%) del sostre d’emissions 2017–2050 (637,68 MtCO₂e), és a dir que la inacció durant aquests 8 anys ha provocat que en els propers 25 anys els objectius siguin més difícils d’assolir. La inacció té un cost climàtic acumulat: Si el país hagués aplicat abans els pressupostos de carboni previstos a la Llei de 2017, avui disposaríem d’un marge més ampli per complir 2030, 2035 i 2050.
El col·lectiu Renovem-nos demana que s'aprovin amb urgència els pressupostos de carboni de 2026–2030 i que fixin un calendari públic d’implementació amb seguiment anual. A més, proposen reforçar el marc legal amb una modificació puntual de la Llei per tal que els propers pressupostos de carboni no es demorin tant i disposin d’un procediment clar si el Govern no actua dins termini, un caràcter vinculant i justiciable dels pressupostos, forma d’aprovació específica i un calendari d’urgència per tancar els períodes pendents.