El cost del canvi climàtic

Les pèrdues econòmiques provocades pel clima extrem són cada vegada més grans i l'Estat espanyol és un dels països que en paga el cost més alt. Què es pot fer per mitigar-ne les conseqüències? Quin paper poden tenir les administracions locals en aquesta qüestió?
El Podcast de El Crític en parla amb Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona; Francesc Mauri, geògraf i meteoròleg de TV3 i de Catalunya Ràdio; Anna Pérez Català, ambientòloga i investigadora i Andreu Escrivà,ambientòleg i divulgador científic.
