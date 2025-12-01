El cost del canvi climàtic

01/12/2025 - 19:35


Les pèrdues econòmiques provocades pel clima extrem són cada vegada més grans i l'Estat espanyol és un dels països que en paga el cost més alt. Què es pot fer per mitigar-ne les conseqüències? Quin paper poden tenir les administracions locals en aquesta qüestió?

 

El Podcast de El Crític en parla amb Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona; Francesc Mauri, geògraf i meteoròleg de TV3 i de Catalunya Ràdio; Anna Pérez Català, ambientòloga i investigadora i Andreu Escrivà,ambientòleg i divulgador científic.

Aquest pòdcast compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

 

COP30
emergència climàtica
Canvi climàtic

Notícia

Catalunya ja ha consumit més de la meitat del pressupost d’emissions fins al 2050

Camí a la COP30

En només vuit anys – entre 2017 i 2024 – Catalunya ha emès 327,56 MtCO₂e, més de la meitat (51,4%) del sostre d’emissions 2050 que el Comitè d’experts del Parlament ha fixat per a la seva aprovació aquesta tardor.

Notícia

Les emissions dels combustibles fòssils van assolir un màxim històric el 2025

Camí a la COP30

Es preveu que les emissions globals de carboni procedents de combustibles fòssils augmentin un 1,1% el 2025, assolint un màxim rècord, segons una nova investigació del Global Carbon Project.

Notícia

La UE encara la COP30 amb l’acord de reduir un 90% les seves emissions el 2040

Camí a la COP30

Els ministres de clima de la UE han pactat reduir un 90% les emissions netes el 2040 (sobre 1990), amb flexibilitats que permeten comptar crèdits de carboni internacionals, després d’una negociació molt ajustada. L’inici de la COP30 (6–21 de novembre de 2025) converteix aquest compromís en el marc del gran debat global sobre com aterrar el balanç d’emissions i finançar una transició real, especialment als països més vulnerables.

