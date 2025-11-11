Els ministres de clima de la UE han pactat reduir un 90% les emissions netes el 2040 (sobre 1990), amb flexibilitats que permeten comptar crèdits de carboni internacionals, després d’una negociació molt ajustada. L’inici de la COP30 (6–21 de novembre de 2025) converteix aquest compromís en el marc del gran debat global sobre com aterrar el balanç d’emissions i finançar una transició real, especialment als països més vulnerables.
Què és i quan comença la COP30?
La 30a Cimera del Clima de l’ONU (COP30) se celebra a Belém, Amazònia, del 6 al 21 de novembre de 2025. Hi conflueixen governs, ciència, societat civil i empreses per definir el rumb climàtic de la pròxima dècada. (Nacions Unides)
Per què aquesta COP és decisiva?
Noves NDC per a 2035. El 2025 és l’any de presentar la tercera generació de plans climàtics nacionals amb horitzó 2035. El nivell d’ambició —i la seva credibilitat— serà el gran termòmetre de Belém.
Aterrar el “Global Stocktake” de Dubai. La COP28 va fixar fites col·lectives: triplicar renovables i duplicar l’eficiència cap a 2030, i “transitar fora dels fòssils”. A Belém toca convertir aquests compromisos en plans, calendaris i diners.
Amazònia i pobles indígenes al centre. La seu a l’Amazònia porta la mirada a la protecció dels boscos i a la participació indígena en la governança climàtica. (idea.int)
L’acord de la UE: què diu i què implica?
El contingut. Els ministres de la UE avalen un objectiu net de reduir les emissions un 90% el 2040 alineat amb la neutralitat 2050, però incorporant mecanismes de flexibilitat (com crèdits internacionals) i clàusules de revisió. Encara cal tràmit al Parlament Europeu. (Consell UE)
Els matisos clau. La inclusió de crèdits pot reduir l’esforç domèstic efectiu, cosa que ha generat crítiques d’ONG i del Consell assessor científic de la UE, que recomana no comptar offsets internacionals per al 2040. (AP News)
La política del moment. L’acord s’ha tancat a les portes de la COP30 després de negociacions intenses entre països que demanaven més ambició, d’altres preocupats per costos i competitivitat i la gran absència dels EUA. (Reuters)
Què es decidirà a Belém i quin efecte pot tenir en clau europea
Com s’actualitzen les NDC 2035 amb trajectòries consistents amb 1,5 °C.
Regles i finançament per executar els acords de Dubai: renovables, eficiència, transició fora dels fòssils, pèrdues i danys i mercats de carboni (Article 6) amb integritat ambiental.
UE a examen: fins on arriba el −90% amb esforços interns reals, quin paper tindran els crèdits, i com es trasllada a l’NDC europeu 2035. (Climate Action)