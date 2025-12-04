Com comunicar la crisi climàtica?

El negacionisme climàtic s’escampa a escala global des de tribunes de poder, amplificades per altaveus mediàtics i injectades en el debat públic com si fossin veritats. Però aquest no és l’únic discurs que va guanyant terreny.
Què passa quan el relat del “No future” també es converteix en un obstacle i ens paralitza? Com podem comunicar la crisi climàtica d’una forma propositiva i mobilitzadora? Quin paper poden tenir les administracions públiques per acompanyar els ajuntaments i la ciutadania en accions contra el canvi climàtic? Quina resposta pot donar la societat civil organitzada a la situació?
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, en aquest capítol especial d’El pòdcast de CRÍTIC pensem com podem comunicar la crisi climàtica per tal que es converteixi en un motor d’acció col·lectiva.
En parlem amb Cote Romero, coordinadora de comunitat a l’ONG Hope!, consultora energètica i mediambiental; amb Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, i Maria Serra, activista ecologista i divulgadora ambiental. Ho fem en el marc del CONAMA Local, el Congrés Nacional del Medi Ambient de l’àmbit local que aquest any ha reunit a Viladecans administracions, empreses, entitats i ciutadania per accelerar l’acció climàtica.