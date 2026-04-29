Arrenca el Congrés ACUSTICAT 2026 a Barcelona. La primera jornada del congrés ha registrat un ple absolut amb ponències sobre concerts musicals, àrees tranquil·les, condicionament d’edificis i projectes de recerca, entre altres
Tot i que les últimes dades mostren que les persones exposades a nivells de soroll a Catalunya es redueixen, encara hi ha dades preocupants, com ara que un 75% d’alumnes catalans cursa els seus estudis en centres que superen els nivells de qualitat acústica desitjables per a un centre escolar. Aquesta i altres xifres s’han posat sobre la taula al congrés ACUSTICAT que ha començat Barcelona. Dues jornades on experts d’àmbits diversos aborden un problema cada cop més present: la contaminació acústica i el seu impacte en la salut i la qualitat de vida.
Durant el matí d’avui s’han presentat els resultats dels Mapes Estratègics de Soroll, uns estudis que, a grans trets, avaluen l’exposició de la població al soroll en les grans aglomeracions urbanes i a l’entorn de les grans infraestructures de transport. Aquests mapes mostren que Catalunya ha aconseguit una lleugera reducció de la població exposada a nivells superiors als objectius de qualitat en les aglomeracions urbanes en els darrers cinc anys.
En concret, la població exposada a més de 65 decibels (dB) durant el dia s’ha reduït en un 4,6%, mentre que en l'horari nocturn (més de 55 dB) la reducció ha estat del 5,9%, beneficiant a més de 100.000 ciutadans. En total, un 13,7% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia, i més d’un 22% durant la nit. Així mateix, s’ha registrat un increment de 16,7 punts en la població que gaudeix de nivells considerats de bona qualitat acústica (per sota dels 55 dB de dia).
Els experts participants al congrés coincideixen en assenyalar que el soroll té un impacte directe en la salut de les persones. En aquest sentit, és el responsable que cada any es diagnostiquin 134 casos nous de malalties isquèmiques, que un 12% de la població pateixi molèsties intenses degudes al soroll del trànsit viari i que un 4,3% tingui alteracions greus del son. En el cas dels infants, el soroll excessiu a les escoles afecta negativament el desenvolupament cognitiu, la memòria i l'aprenentatge infantil.
Un punt de referència per al sector
L’ACUSTICAT 2026 ha arrencat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona amb un ple absolut i ha hagut de tancar inscripcions amb 470 persones acreditades, la xifra més alta de la seva història. Aquest rècord de participació consolida el congrés com a espai de referència del sector acústic a Catalunya i reflecteix l’interès creixent per abordar els reptes vinculats a la contaminació acústica, tant des de l’àmbit tècnic com des de la salut pública i la gestió urbana.
La segona jornada continuarà aprofundint en aquests reptes amb sessions dedicades a campanyes de comunicació i sensibilització contra el soroll, la posada en valor del patrimoni acústic, nous sistemes de mesurament i anàlisi, i el soroll associat al trànsit, principal font de contaminació acústica a les ciutats. El congrés manté així una mirada transversal que combina recerca, aplicació pràctica i eines per a la gestió del soroll en entorns urbans.
L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya i el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC. Té el suport tècnic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El congrés compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment, que presentaran els seus serveis i solucions acústiques des dels estands de la zona expositiva.