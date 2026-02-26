La sisena edició d’ACUSTICAT analitzarà qüestions d’actualitat com l’impacte acústic dels concerts, els efectes del soroll sobre la salut o el soroll provocat per les infraestructures ferroviàries.
Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, almenys un 20% de la població europea està exposada a nivells de soroll perjudicials per a la salut
El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona serà l’escenari de la sisena edició de l’ACUSTICAT, l’esdeveniment de referència del sector acústic a Catalunya, que tindrà lloc els dies 29 i 30 d’abril. El congrés abordarà l’acústica des d’una perspectiva transversal a través de blocs temàtics com la gestió i control del soroll, l’edificació i el confort acústic, l’impacte del soroll sobre salut, la recerca en l’àmbit de l’acústica, o l’educació i la sensibilització davant del soroll.
Entre les qüestions que es tractaran destaquen l’impacte acústic dels concerts musicals, un debat d’especial actualitat, els efectes del soroll ambiental sobre la salut, les vibracions provocades per la infraestructura ferroviària, la relació entre contaminació acústica i qualitat de l’aire, així com les campanyes de comunicació per prevenir el soroll.
ACUSTICAT és un congrés de caràcter biennal on es reuneixen professionals experts en acústica, representants de l’administració pública i altres agents implicats en la gestió del soroll i la qualitat ambiental. La darrera edició es va celebrar l’abril del 2024 a Manresa.
El soroll, un problema de salut pública
Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, almenys un 20% de la població europea està exposada a nivells de soroll perjudicials per a la salut. A Catalunya, les dades de la darrera campanya dels mapes estratègics de soroll (2022-2027), tot i la millora respecte campanyes anteriors, mostren que continua havent-hi un 14 % de població en horari diürn i un 23 % en horari nocturn exposada a nivells de soroll per sobre dels permesos.
La contaminació acústica és un dels principals problemes ambientals a Europa i afecta no només les ciutats més concorregudes, sinó també espais naturals cada vegada més vulnerables. Entre els efectes nocius hi ha l’afectació sobre la salut i la reducció de la qualitat de vida de la població, la reducció de la capacitat d’aprenentatge dels infants, amb l’increment de costos socials i econòmics que això comporta, i l’impacte negatiu sobre la fauna salvatge terrestre i marina, que provoca migracions forçades, disminucions de la població i pèrdues d’habitats.
L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya i el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC. Té el suport tècnic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El congrés compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment, que presentaran els seus serveis i solucions acústiques des dels estands de la zona expositiva.
La doble jornada, que espera superar els 350 participants de la darrera edició, manté la filosofia amb què va néixer el 2016 a Sabadell: ser un punt de trobada multitemàtic i multisectorial que convida a la reflexió i a la proposta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental del territori. El programa inclourà ponències, debats, taules rodones i tallers amb experts i ponents de renom.
L’ACUSTICAT serà, un any més, l’acte central de la Setmana Sense Soroll i coincidirà amb el Dia Internacional de Sensibilització envers el Soroll, que té per objectiu de promoure mesures de prevenció de la contaminació acústica, impulsar la creació de zones tranquil·les i reforçar la difusió, la sensibilització i l’educació ambiental. El congrés també vol fomentar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i competències en aquesta matèria.
Durant el congrés també es lliurarà el IV Premi ACUSTICAT a la trajectòria professional en el camp de l’acústica, amb l’objectiu de reconèixer la contribució de professionals destacats del sector. El termini per presentar candidatures ja és obert.
La inscripció al congrés és gratuïta i ja es pot formalitzar a través del web www.congresacusti.cat