La qualitat de l’aire a Barcelona millora el 2025

Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la ciutat han registrat el 2025 una davallada d’entre el 4 i el 12% respecte a les dades de contaminació del 2024 i consoliden la tendència descendent dels últims anys.
Les dades del darrer any són les més baixes de tota la història i compleixen el valor límit vigent que marca la Unió Europea. S’afegeix una nova estació de mesura a l’avinguda Meridiana per continuar avaluant acuradament la qualitat de l’aire.
Malgrat que Barcelona continua reduint els nivells de contaminació atmosfèrica, l’impacte sobre la salut de la ciutadania encara persisteix i el Govern municipal situa la millora de la qualitat de l’aire com una de les prioritats principals.
Descens dels valors de diòxid de nitrogen
Totes les estacions que avaluen la qualitat de l’aire de la ciutat compleixen amb el valor límit actual de 40 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen (NO2) que marca la Unió Europea i registren un descens general respecte a les dades de l’any anterior. La ciutat està més a prop de l’objectiu de 20 micrograms per metre cúbic que la Unió Europea marca per al 2030. L’estació de vigilància de l’Eixample ha passat de 33 micrograms per metre cúbic el 2024 a 29 micrograms per metre cúbic el 2025. També l’estació de Gràcia – Sant Gervasi passa de 27 a 25 de mitjana anual. Totes les dades es poden consultar en aquest enllaç.
Estabilització dels nivells de partícules PM10 i PM2,5
Les dades provisionals del 2025 de partícules PM10 i PM2,5, que venen condicionades per aspectes meteorològics i ambientals, indiquen una estabilització dels nivells. Totes les estacions de la ciutat compleixen els valors límit anuals de la UE.
Els nivells anuals de PM10 a l’estació de trànsit de l’Eixample se situen en 22 µg/m3, i els de PM2,5, en 11 µg/m3. Aquests nivells es redueixen a l’estació de fons urbà de Vall d’Hebron fins a 17 µg/m3 i 9 µg/m3, respectivament.
Nova estació de mesura a la Meridiana
S’afegeix a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica una nova estació de mesura a l’avinguda Meridiana, 218. Ampliarà el control de la contaminació en un gran eix viari d’entrada i sortida de la ciutat, amb un patró de mobilitat lligat estretament als horaris lectius i laborals.
L’avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona es fa en estacions de mesura fixes, que es subdivideixen entre estacions de trànsit intens i estacions ubicades en indrets més allunyats del trànsit.
La millora de la qualitat de l’aire, una prioritat
La ciutat continua treballant per millorar la qualitat de l’aire i avança amb noves mesures recollides en el Pla Cima, que concreta actuacions per un valor de 1.800 milions d’euros amb l’objectiu de fer de Barcelona una ciutat climàticament neutra el 2030.