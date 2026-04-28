La implantació d’eixos verds i la reducció del trànsit motoritzat a les ciutats es consolida com una estratègia eficaç per rebaixar significativament els nivells de soroll ambiental. Un estudi fet a la ciutat de Barcelona demostra que, un any després de convertir diversos carrers en zones de vianants, el nivell sonor diari ha descendit una mitjana de 3,1 decibels (dB).
La recerca, encapçalada per l’ICTA-UAB i publicada recentment a la revista científica Cities & Health, compara dades de set estacions acústiques permanents abans (l’any 2022) i després (l’any 2023) de convertir en zones de vianants els nous eixos verds al barri de l’Eixample, al centre de la ciutat. Aquestes actuacions s’emmarquen dins del programa de superilles promogut per la ciutat en els últims anys. Es tracta d’una de les poques avaluacions empíriques basades en sensors continus que analitzen l’impacte d’aquest canvi sobre el soroll urbà a nivell de carrer.
Els resultats indiquen que la disminució del soroll és més pronunciada durant el dia que durant la nit, i més gran en dies laborables que en caps de setmana. Les reduccions més notables es registren a les noves places situades a la intersecció de dos eixos verds, espais especialment allunyats del trànsit de pas.
Tot i que la reducció del soroll és generalitzada, les dades mostren que les tardes i nits de cap de setmana constitueixen una excepció: en aquestes franges, els nivells sonors són similars als registrats abans d’aquesta conversió en zones de vianants. Aquest patró suggereix que el soroll associat a l’activitat humana recreativa i al lleure a l’aire lliure està ocupant l’espai acústic que abans dominava el trànsit motoritzat, especialment en els moments de més afluència de vianants.
Malgrat aquesta millora, els nivells de soroll posteriors a la intervenció continuen superant els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea (UE), que situen els llindars aconsellables per al soroll ambiental al voltant dels 53-55 dB. Estudis previs han estimat que el 94,7 % de la població de Barcelona està exposada a nivells superiors a aquestes directrius, fet que posa en relleu la dificultat d’assolir aquests estàndards en ciutats mediterrànies densament poblades.
Segons Samuel Nel·lo Deakin, investigador de l’ICTA-UAB i autor principal de l’estudi, les dades «suggereixen que la preocupació que el soroll generat per l’activitat de vianants i l’oci pugui arribar a ser més elevat que el del trànsit no sembla estar justificada», almenys en les ubicacions analitzades.
El treball combina les dades dels sensors acústics amb una enquesta a 1.211 residents de l’Eixample, que permet explorar com el soroll condiciona l’ús de l’espai domèstic. Els resultats mostren que el 59 % de les persones que viuen en carrers principals amb trànsit intens afirma que el soroll afecta l’ús de les habitacions que donen al carrer, enfront del 47 % de les persones que resideixen en els nous eixos verds.
La reducció del soroll també es reflecteix en l’ús de l’espai exterior privat: els residents de carrers pacificats —inclosos els nous eixos verds— utilitzen els seus balcons amb més freqüència que els que viuen en carrers amb trànsit elevat. Aquest canvi suggereix que la disminució del soroll contribueix a un ús més intensiu i confortable de l’habitatge.
En conjunt, l’estudi demostra que la pacificació del trànsit pot reduir el soroll urbà sense que això suposi un augment equivalent del soroll associat a l’activitat de vianants. Els autors assenyalen que aquests resultats són rellevants per a altres ciutats denses que busquen millorar la qualitat de vida urbana mitjançant estratègies de conversió en zones de vianants i reducció del trànsit.
