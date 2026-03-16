Es reactiva l'aplicació de les Zones de Baixes Emissions

Font: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha comunicat que es restableixin les restriccions de la circulació als vehicles sense etiqueta després que hagin finalitzat les circumstàncies excepcionals que van justificar-ne la suspensió.
Barcelona i altres ciutats amb zona de baixes emissions (ZBE)les restableixen aquest dilluns, 16 de març, que estaven desactivades des del 22 de gener a causa de la crisi de Rodalies.
Per aquest motiu, els vehicles més antics i contaminants, que no tenen cap etiqueta ambiental, tornen a tenir prohibida l’entrada dins de la zona de baixes missions.
La Generalitat de Catalunya ha comunicat que davant la situació excepcional que es va produir a finals del passat mes de gener en relació amb la mobilitat, la Generalitat de Catalunya va activar un conjunt d’actuacions amb l’objectiu que la ciutadania disposés d’alternatives suficients per minimitzar l'impacte sobre la mobilitat quotidiana. Entre les mesures adoptades es va demanar als ajuntaments que tenen implantades zones de baixes emissions (ZBE) que apliquessin les excepcions i autoritzacions previstes a les ordenances municipals reguladores d’aquestes zones. Un cop transcorregudes diverses setmanes des de l’adopció de les mesures esmentades i una vegada s’ha recuperat significativament el sistema ferroviari, complementat a més amb diferents reforços de serveis d’autobús entre municipis, es dedueix la conveniència de restablir les mesures de gestió ordinària de les ZBE, que són un instrument per garantir la qualitat de l’aire directament vinculada a la salut,