Amb un pressupost de 18,6 milions d’euros i 25 socis, el projecte ja ha posat en marxa accions en sectors clau de l’economia del territori, amb l’objectiu de minimitzar impactes, mobilitzar 73 milions d’euros de finançament addicional i integrar l’adaptació climàtica en les polítiques públiques i privades.
Dimarts, 18 de novembre, s’ha presentat a la Conferència de les Parts, la COP 30, a Belém, Brasil, el programa Life eCOadapt50, liderat per la Diputació de Barcelona i cofinançat pel programa LIFE de la Comissió Europea. El projecte s’erigeix com un exemple de referència en l’adaptació dels territoris i de l’economia local al canvi climàtic.
En la presentació als mitjans reunits a la COP, el diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, ha dit que “es tracta d'un programa molt ambiciós que ha de permetre mobilitzar més de 70 M€ fins al 2030 per transformar sectors econòmics com l'agricultura, la ramaderia, la pesca o la gestió forestal, que són els més vulnerables a la crisi climàtica”. Serra ha remarcat que el projecte vol ser un exemple per al món local i en aquest sentit ha afegit que “volem identificar i testejar accions concretes que un cop estiguin implementades i avaluades puguin ser replicades arreu del territori”.
La Conferència de les Parts (COP), que aquest 2025 arriba a la 30a edició, és un espai idoni per a la presentació d’iniciatives d’adaptació local, atès que es tracta de la trobada internacional responsable de prendre les decisions necessàries per implementar els compromisos adquirits pels països en la lluita contra el canvi climàtic. Les COP estan integrades pels 198 països que han ratificat la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.
Entre els principals reptes que aborda Life eCOadapt50 destaquen el risc d’incendis forestals, l’escassetat d’aigua i els canvis en els patrons agrícoles i turístics derivats de la situació climàtica. Per donar-hi resposta, s’han posat en marxa 36 accions en sectors clau com l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, el turisme i la pesca, amb projectes innovadors com ara la gestió dels fluxos de visitants als municipis de Rupit i Pruit per evitar la sobrecàrrega turística; una xarxa de sensors agroclimàtics per optimitzar l’ús de l’aigua en els cultius; intervencions forestals sobre els faigs del Matagalls, en la Reserva de la Biosfera del Montseny, per incrementar-ne la biodiversitat i la resiliència; un sistema de ramaderia extensiva amb collars GPS i tancament virtual; o la implementació de desalinitzadores portàtils en vaixells pesquers per reduir el consum d’aigua dolça, entre molts altres.
En concret, l’ús de sistemes de geolocalització i de tancaments virtuals per al monitoratge i la gestió dels animals en sistemes de ramaderia extensiva amb collars GPS té com a objectius millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes de petit volum, crear llocs de treball en zones poc poblades, reduir el risc d'incendis forestals a les zones de pastura i millorar la viabilitat de les explotacions ramaderes extensives, a més de fer difusió dels beneficis d'aquestes tecnologies per aconseguir una ramaderia extensiva competitiva i sostenible. L’acció està promoguda en dos ubicacions, a Agullana (Alt Empordà) i a Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa), per diverses entitats, amb un cost aproximat conjunt de 70.000 euros.
L’adquisició de dos dessalinitzadors portàtils que produeixen 30 litres d'aigua dolça i potable per hora, per incorporar-les a bord de dos vaixells de pesca i provar i avaluar la seva viabilitat per reduir el consum d'aigua, pretén millorar la gestió de l'aigua mitjançant la recollida d'aigua de mar per a la neteja i el consum, així com promoure sistemes ambientalment sostenibles en les activitats pesqueres. Amb un pressupost de 20.000 euros, l’acció ha estat implementada pel Grup d’acció local pesquer Costa Brava.
La recuperació de varietats ancestrals està impulsada per l’associació Terra de Vitis, amb la implicació de l’INCAVI, el Consell Comarcal del Ripollès, i l’Ajuntament d’Orís. S’ha plantat mitja hectàrea amb 500 peus de vinya de varietats datades del segle VIII al XV, amb característiques genètiques de resistència a les glaçades i la sequera. Els resultats científics són molt positius.
Life eCOadapt50 ha impulsat també la creació dels Living Labs for Climate Change (LL4CC), espais de governança participativa que reuneixen autoritats locals, ONG i ciutadania. Fins ara s’han celebrat 77 reunions, amb més de 1.500 assistents, que han permès proposar més de 100 accions d’adaptació.
Amb cinc anys més de treball per endavant, Life eCOadapt50 es marca com a objectius ampliar la cocreació en els LL4CC, avaluar l’impacte de les accions, implicar el sector assegurador i consolidar l’adaptació climàtica en les polítiques públiques i privades de Catalunya.