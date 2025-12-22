"Les COP serveixen per llançar senyals polítiques"

Les grans decisions climàtiques es negocien a les cimeres internacionals, però és als municipis on aquestes decisions es converteixen —o no— en realitat. En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, Elena Pita, directora general de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC), reflexiona sobre el paper de les Conferències de les Parts i el moment clau que viu l’acció climàtica, just després del seu pas per la COP30, celebrada al Brasil.
Pita defensa que les COP no són el punt final, sinó l’espai on es llancen els senyals polítics que després cal traduir en polítiques públiques concretes. I aquí, assegura, els municipis tenen un paper determinant: mobilitat, habitatge, eficiència energètica o renaturalització de les ciutats són àmbits on el món local pot impulsar transformacions reals i immediates.
Des del CONAMA Local 2025, celebrat a Viladecans, Pita fa balanç dels deu anys de l’Acord de París, reconeix els avenços assolits —com la reducció d’emissions— però adverteix que cal anar més de pressa i amb més ambició, tal com indica la ciència. En un context global complex, la directora de l’OECC subratlla també la importància de defensar el multilateralisme com a única via possible per afrontar un repte global com la crisi climàtica.
Filmmaker: Julián Chamorro