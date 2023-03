15 ciutats europees s’alineen amb Barcelona per limitar l’ús del cotxe

Barcelona ja debat les diverses fórmules per un objectiu compartit per ciutats d’arreu del món: fer front a l’emergència climàtica i fer de les ciutats llocs més saludables on viure reduint l’espai destinat al cotxe. Aquest dijous, en el segon dia de les Jornades Internacionals Superilla Barcelona, representants polítics de l’àrea d’urbanisme de 15 ciutats europees, com París, Londres, Berlín, Brussel·les, Amsterdam, Viena o Rotterdam, han explicat en una taula rodona les principals mesures que han endegat des dels seus ajuntaments, totes encaminades a reduir el trànsit i augmentar l’espai públic dedicat a ciclistes i vianants.

Jannette Sadiq-Khan, la urbanista que va transformar alguns espais de Nova York en àrees més accessibles als vianants, ha estat l’encarregada d’inaugurar les Jornades Internacionals Superilla Barcelona, que reuneixen els representants d’una quinzena de ciutats europees que impulsen transformacions semblants a les de les superilles de Barcelona. Les jornades han arrencat aquest dimecres i s’allargaran fins dissabte, quan se’n farà la cloenda amb una festa ciutadana a la superilla de l’Eixample, que encara està en obres.

Jannette Sadiq-Khan​ “Les ciutats han de ser llocs per estar-s’hi”

Sadiq-Khan ha defensat que els carrers són un dels elements més importants de la ciutat i la necessitat de recuperar-los per als vianants. Ha lamentat que fa 100 anys els carrers es van convertir en autopistes per a vehicles i ha reivindicat que “les ciutats han de ser llocs per estar-s’hi i no per passar-hi“. Per la urbanista, el concepte de ciutat intel·ligent “no és la que fa que necessitis la tecnologia per conduir més fàcilment sinó la que fa que no necessitis conduir“.

Les principals ciutats europees s’uneixen a Barcelona per impulsar la transformació verda

Ciutats com París, Londres o Milà han signat un acord en què es comprometen a tirar endavant mesures que prioritzin les persones, la mobilitat sostenible i els espais verds. L‘han signat en el marc de les primeres Jornades Superilla Barcelona i el seu objectiu és fer front a l’emergència climàtica, reduir les emissions i aconseguir àrees urbanes més saludables, agradables i plenes de vida veïnal.

Hi han participat representants polítics i tècnics de les ciutats de París, Londres, Berlín, Brussel·les, Copenhaguen, Milà, Viena, Rotterdam, Ljubljana, Gant, Lódz, Vitòria, València i Zúric, que han compartit els seus models de transformació urbana en conferències i taules rodones.

L’acord signat reivindica també la necessitat de seguir treballant de manera col·lectiva i proactiva i d’impulsar solucions i respostes de futur.