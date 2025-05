Barcelona continua liderant la mobilitat sostenible:

Strava, l’app per a persones actives, ha revelat noves dades sobre els hàbits de desplaçament en bicicleta amb motiu del Dia de la Terra (22 d’abril). Barcelona manté, per tercer any consecutiu, la seva posició com a líder en mobilitat sostenible a Espanya, consolidant-se com la ciutat amb més activitat ciclista amb finalitats de transport.

Durant l’últim any, els ciclistes barcelonins han recorregut 7.100.000 quilòmetres per anar a treballar o estudiar, l’equivalent a fer la volta al món més de 177 vegades, o anar i tornar de la Lluna 9 vegades. Aquest esforç col·lectiu ha suposat un estalvi d'1.533.730 kg d’emissions de CO₂.

A continuació en el rànquing:

Madrid: 4.300.000 km | 931.544 kg CO₂

València: 2.900.000 km | 632.491 kg CO₂

Múrcia: 1.000.000 km | 225.600 kg CO₂

Sevilla: 925.200 km | 201.230 kg CO₂

Perfil del nostre commuter ​

El 29% de les activitats ciclistes a Barcelona són desplaçaments actius, el percentatge més alt d’Espanya. Gairebé el 50% d’aquests commuters tenen entre 30 i 59 anys, situant la Generació X i els Millennials com les més actives.

A Madrid, destaca un perfil més sènior: el grup d’edat que més es desplaça en bici és el de més de 50 anys, mentre que només el 16% dels usuaris entre 18 i 29 anys registren desplaçaments actius a la plataforma.

Per gènere, València lidera en participació femenina, amb un 25% de les dones ciclistes registrant commutes a Strava, davant del 20% a Barcelona i el 17% a Madrid.

Els resultats s’han donat a conèixer en suport al Dia de la Terra (22 d’abril), gràcies a la combinació de dades d’activitat de Strava i de la plataforma Strava Metro.

Llançada l’any 2013, Strava Metro proporciona dades agregades i anonimitzades de la comunitat activa de Strava (amb més de 12.000 milions d’activitats fins avui) a més de 3.500 organitzacions globals implicades en la planificació i execució d’infraestructures de transport urbà —com ara ajuntaments, xarxes de camins o urbanistes—, de manera completament gratuïta.

Per a més informació: https://metro.strava.com