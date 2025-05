Accelera la implantació del vehicle elèctric

En col·laboració entre L’Energètica, l’empresa pública d’energia de Catalunya, i Endolla Barcelona, la xarxa d’electromobilitat de BSM, s’instal·laran més de nou mil punts de recàrrega en edificis públics i infraestructures viàries arreu de Catalunya fins al 2030.

Abans es farà un estudi previ sobre l’estat actual de la xarxa elèctrica i l’ús de la infraestructura de recàrrega a Catalunya, per analitzar quina serà la projecció de la demanda futura, així com una anàlisi de les tendències de mobilitat, tecnologia, innovació, planificació i operativa de la mobilitat elèctrica.

Endolla Barcelona té 1.027 punts de càrrega distribuïts per tota la ciutat, i és la xarxa pública de punts de càrrega d’accés públic més àmplia del sud d’Europa. El 2024 havia registrat un increment del 27% d’ús respecte a l’any anterior, amb una mitjana de 15.000 recàrregues mensuals i més de 41.000 usuaris donats d’alta.

La xarxa s’implantarà en quatre fases. En les dues primeres, amb una dotació de 150 milions d’euros, es preveu instal·lar 5.000 punts per donar servei a la flota de la Generalitat i 4.000 de recàrrega d’accés públic en col·laboració amb el sector privat.

Un estudi previ permetrà dissenyar la tercera fase d’implantació d’estacions de càrrega tenint en compte on hi ha dèficit de carregadors per garantir l’autonomia de circulació dels conductors en desplaçaments de llarga distància, amb càrregues d’alta potència ultraràpides arreu del país per afavorir l’equilibri territorial.

La quarta fase preveu l’electrificació d’autobusos elèctrics per garantir l’operació contínua del servei en totes les línies interurbanes, d’acord amb les condicions de concessió de transport públic de la Generalitat.