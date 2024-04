La dificultat per fer compatibles el dret a l’oci i el dret al descans

Les molèsties que generen els sorolls d’activitats festives a l’aire lliure i la dificultat de fer-les compatibles amb el descans dels veïns ha centrat la primera jornada de l’ACUSTICAT, el congrés català de referència per al sector acústic que s'ha celebrat els dies 24 i 25 d'abril a Manresa. La jurista Yomara García, experta en sorolls i contaminació acústica i presidenta de l’entitat Juristas contra el ruido, ha dit en la ponència inaugural del congrés que el debat entre el dret a l’oci i el dret al descans no està ben plantejat, ja que no són qüestions equiparables. Ha defensat “ciutats vives i no malaltes” i ha dit que a vegades és necessari prendre mesures impopulars per protegir la salut de la població.

García ha participat també en una taula rodona juntament amb Xavier Torras, del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament d’Acció Climatica de la Generalitat, Belén Álvarez, advocada, Jeroen Paymans, consultor acústic i Marc Marcè, director del diari Regió7, com a moderador. Durant aquesta sessió s’han pogut escoltar punts de vista contraposats entre defensors de veïns afectats per temes de soroll i promotors de concerts i festivals.

L’obertura institucional del congrés ha anat a càrrec de Mireia Boya i Busquets, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Marc Serra Solé, diputat de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i Jesús Alonso Sainz, regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències de l’Ajuntament de Manresa. Boya ha avançat algunes dades que es presentaran demà en la segona jornada del congrés, recollides als darrers mapes estratègics de soroll que ha realitzat el Departament d’Acció Climàtica, i que indiquen que una quarta part de la població de les grans àrees urbanes de Catalunya està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant la nit, i gairebé el 14% durant el dia, bàsicament per causa del trànsit viari. Boya ha dit que “ens hem de prendre molt seriosament el problema del soroll”, que ha qualificat de “problema de salut pública”.

El diputat Marc Serra Solé ha afegit que el soroll provoca cada any 12.000 morts prematures i que és necessària una actuació conjunta d’Ajuntaments, Diputació i Generalitat per regular les activitats que generen contaminació acústica. El regidor Jesús Alonso Sainz, per la seva banda, ha agraït a l’organització haver escollit Manresa com a seu del congrés i ha assenyalat que més de la meitat de temes que s’hi tracten tenen un interès directe per la ciutat.

L’ACUSTICAT ha reunit més de 400 persones per debatre diferents qüestions al voltant del soroll i la contaminació acústica. El congrés se celebra cada dos anys i està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC i l’Ajuntament de Manresa. A més, compta amb el suport de més d’una vintena d’empreses del sector que hi ha presentat els seus serveis i solucions acústiques.

Construcció, parcs eòlics i ciència ciutadana

Altres temes que s’han tractat durant la primera jornada han girat al voltant de la construcció i els aïllaments acústics dels edificis. També s’ha parlat del soroll dels parcs eòlics i del paper de l’acústica per fer les ciutats més inclusives per a persones amb discapacitat. En una taula rodona sobre el paper de les administracions davant del soroll d’activitats s’ha explicat que l’oficina del Síndic de Greuges rep cada any al voltant de 500 queixes relacionades amb el soroll i que les principals causes són les fires i festes, la restauració i les terrasses. Des del Síndic es proposa reduir l’horari de les terrasses i també el de les festes majors, a més de reubicar les festes que generen molèsties o fer-les rotatives.

Setmana Sense Soroll 2024

L’ACUSTICAT forma part de la Setmana Sense Soroll 2024, que se celebra del 22 al 28 d'abril amb diferents mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica. La #SSSoroll2024 té com a lema "Gaudeix el silenci” i vol posar en valor totes aquelles mesures permanents, actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.