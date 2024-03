Com minimitzar el soroll de terrasses o activitats festives?

L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l’UPC i l’Ajuntament de Manresa. A més, compta amb un ampli suport d’empreses del sector que presentaran els seus serveis i solucions acústiques a la fira expositiva que tindrà lloc durant el congrés al mateix teatre Kursaal.

Soroll i legislació

L’obertura del congrés anirà a càrrec de Yomara Garcia, presidenta de Juristas Contra el Ruido, una associació sense ànim de lucre integrada per professionals del Dret sensibilitzats i especialitzats en la temàtica ambiental acústica que pretén estendre aquesta sensibilització als poders públics, agents socials i ciutadania, a partir de l’emissió d’informes i dictàmens sobre temes d’interès.

La resta d’activitats del primer dia de congrés seran:

Tecnologia i ciència ciutadana aplicades a l’oci nocturn

És prou contundent el paper de l’administració enfront del soroll d’activitats?

Compatibilitat dels actes festius a l’aire lliure amb el descans dels veïns

Més enllà de la qualitat acústica dels habitatges

Casuística oblidada pel DB-HR (Protecció davant del soroll), què es fa en aquestes situacions?

Bones pràctiques en la construcció en fusta. Evolució i innovació

Compliment de normativa i confort acústic en la construcció industrialitzada e n fusta

Caracterització del soroll de camps eòlics. Experiències al Regne Unit i a Catalunya

Recerca de sinergies de control i solucions de la contaminació acústica i la contaminació atmosfèrica

Es pot millorar el so de la ciutat des de l’arquitectura l’urbanisme, el paisatgisme i l’art sonor?

Acústica i accessibilitat inclusiva a la ciutat intel·ligent ​

Pel que fa al segon dia de congrés, el programa inclou les següents propostes:

Resultats de la 4a fase dels mapes estratègics de soroll (2023-2027). Evolució de les dades de soroll i dels efectes de salut sobre la població

Les terrasses en via pública d'establiments de restauració en els mapes estratègics de soroll: la necessitat de la seva incorporació. Metodologia, resultats i comparativa

Nou Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Investigacions pioneres en l’àmbit de l’enginyeria acústica amb potencial de transferència a la societat

Desmitificant la IA en acústica

Assajos de l’aïllament acústic de façanes

Nova App mòbil de zones tranquil·les

Passeig d’escolta per la ciutat de Manresa

Premi ACUSTICAT 2024

Al final de la segona jornada es lliurarà el premi ACUSTICAT 2024 en reconeixement de la trajectòria d’una persona que hagi destacat professionalment al món de l’acústica. Fins el dia 24 de març poden presentar-se propostes a l’adreça de correu electrònic acustipuntcat@gmail.com. Higini Arau i Josep Maria Querol varen ser premi ACUSTICAT en les anteriors edicions.

Passeig d’escolta sonor manresà

El congrés també planteja un passeig sonor per detectar zones acústiques tranquil·les de la ciutat de Manresa. L’activitat es farà en grups de 3 persones -on una persona realitza el rol de cec, un altre de pigall, i l’altre de notari- i permet obtenir una radiografia sonora de l’espai seguint el mètode Daumal i amb la utilització d’una app. Les inscripcions per aquesta activitat s’obriran aviat.

Inscripcions obertes

La inscripció a l’ACUSTICAT és gratuïta i oberta a tots els públics, professionals i no professionals, i es pot fer mitjançant el web. Durant les dues jornades del congrés les persones inscrites podran gaudir i compartir coffee breaks i un dinar a peu dret servit al mateix teatre Kursaal.