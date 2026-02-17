Què fan les institucions per promoure la mobilitat elèctrica?
Les matriculacions de vehicles elèctrics a Catalunya han passat del 14% el 2024 al 23% el 2025, i els punts de recàrrega ja superen els 11.000
La mobilitat és el principal responsable de les emissions a Catalunya. Davant l’emergència climàtica, electrificar el transport ja no és una opció, sinó una necessitat. Però què estan fent realment les institucions per accelerar aquest canvi?
En aquest reportatge de SOSTENIBLE.CAT, analitzem el paper clau dels ajuntaments i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’impuls de la mobilitat elèctrica, amb veus com Lluís Morer, de l’Institut Català d'Energia, Àlex Pérez, de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Actualment, l’AMB disposa de 63 punts de recàrrega en superfície —amb capacitat per a uns 300 vehicles simultanis— i preveu arribar als 100 abans de finals de 2026. Paral·lelament, els municipis impulsen projectes d’autoconsum amb pèrgoles fotovoltaiques i infraestructures de recàrrega que permeten estalviar milers de tones de CO₂ cada any.
Les dades mostren una acceleració clara: les matriculacions de vehicles elèctrics a Catalunya han passat del 14% el 2024 al 23% el 2025, i els punts de recàrrega ja superen els 11.000.
Més enllà de les xifres, el missatge és clar: la descarbonització del transport —responsable del 34% de les emissions a Catalunya— és imprescindible per no superar el límit d’1,5 °C d’escalfament global. I per aconseguir-ho, cal coordinació institucional, planificació a llarg termini i un canvi en la manera com ens movem.
Filmmaker: Julián Chamorro