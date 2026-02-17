Som Mobilitat: 10 anys compartint cotxes elèctrics

CAR SHARING
Marc Solanes Calderón
17/02/2026 - 17:50

Amb 7.400 socis i 2.000 usuaris actius, la cooperativa ha desplegat una xarxa de vehicles elèctrics compartits arreu de Catalunya

 

 

 

 

Fa deu anys que una cooperativa catalana demostra que una altra manera de moure’s és possible: menys propietat, comparti més i zero emissions.

En aquest reportatge de SOSTENIBLE.CAT, conversem amb Ricard Jornet, impulsor de Som Mobilitat, una cooperativa sense ànim de lucre nascuda a Mataró el 2016 amb una missió clara: facilitar una mobilitat més sostenible a persones, empreses i administracions públiques.

Amb 7.400 socis i 2.000 usuaris actius, la cooperativa ha desplegat una xarxa de vehicles elèctrics compartits arreu de Catalunya, presents tant en grans ciutats com en municipis petits de només 600 habitants. El funcionament és senzill: reserva a través de l’aplicació, ús per hores o dies i retorn al mateix punt d’estacionament.

El model és flexible i competitiu: disposar d’un vehicle elèctric durant tot un dia pot costar uns 60 euros, amb assegurança i despeses incloses. Una alternativa que, segons expliquen, incentiva un ús més racional del cotxe i fomenta altres modes de transport com la bicicleta o els desplaçaments a peu.

El reportatge també analitza els reptes pendents, com la infraestructura de recàrrega —encara desigual en manteniment i disponibilitat— i el paper clau dels ajuntaments. Experiències com la d'El Prat de Llobregat, amb 12 vehicles elèctrics compartits en col·laboració amb el municipi, mostren com la cooperació publicocomunitària pot accelerar la transició.
 

Filmmaker: Claudia Ibarra

 

