Noves estacions mixtes de recàrrega simultània a Barcelona

Font: Ajuntament de Barccelona

10/02/2026 - 08:00



Amb prop de 54.000 usuaris i un total de 1.035 punts de recàrrega, la xarxa evoluciona de manera constant per donar resposta a les necessitats reals dels usuaris.

Durant l’any 2026 es posaran en marxa onze estacions mixtes distribuïdes per tots els districtes de la ciutat. Amb aquesta solució, Endolla Barcelona acompanya la ciutadania en el canvi cap a una mobilitat elèctrica real, quotidiana i accessible, adaptada als nous usos urbans. Els usuaris també poden consultar la ubicació i la disponibilitat d’aquests punts mitjançant l’SMOU, l’aplicació de mobilitat personal que ja fan servir 1,7 milions d’usuaris.

 

Innovació constant per promoure l’electromobilitat

L’any 2025 es va duplicar la potència als punts de recàrrega de tretze aparcaments BSM, fet que aportava més autonomia als vehicles en el mateix període de temps, i es va posar en marxa el servei de smartcharging, que permet als usuaris programar la recàrrega del vehicle indicant l’hora de sortida i l’energia necessària.

A més, al llarg d’aquest 2026, es posaran en marxa els primers punts de recàrrega de 160 kW a la via pública. Aquesta solució triplica la potència actual i permet reduir a la meitat el temps de recàrrega. Per facilitar l’accessibilitat i oferir una experiència més àgil i còmoda, també s’habilitarà el pagament amb targeta als punts de recàrrega en superfície.
 

 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona
Etiquetes: 
electromobilitat
mobilitat elèctrica
mobilitat sostenible
Categories: 
Energia
Mobilitat

