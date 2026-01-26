L’Agenda Bus 2026-2030 s’iniciarà a partir del gener i incorporarà reforços de línies, carrils bus, línies exprés i projectes per fer la xarxa més eficient. A partir del 26 de gener, la línia H12 també augmentarà la freqüència i la capacitat al tram central, entre les places de les Glòries i de Cerdà.
L’Ajuntament de Barcelona impulsa aquest 2026 l’Agenda Bus, un projecte estratègic per a una xarxa de transport públic potent, eficient i fiable dins la ciutat i en la connexió entre l’àrea metropolitana i interurbana. El pla parteix de les actuacions dels últims anys de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), agent fonamental en el desplegament de l’agenda.
Els objectius estratègics són la millora i el reforç del servei i de l’oferta de bus urbà i interurbà, la transformació verda de la flota de bus, la millora de l’espai urbà i dels corredors d’accés a Barcelona i la innovació i la digitalització de la xarxa. En total, l’agenda inclou trenta mesures per millorar el servei de bus i fer que sigui més eficient i que Barcelona tingui una mobilitat més sostenible.
Causes de l’Agenda Bus
L’Agenda Bus es desenvolupa com a resposta a l’augment de la demanda de bus interurbà, superior a les 800.000 validacions diàries durant el 2025, així com a les transformacions ferroviàries i tramviàries en marxa i al repte de la connexió i la intermodalitat urbana i interurbana.
Noves mesures principals
- Reforç de la línia H12: increment de capacitat amb 8 autobusos més entre les places de les Glòries i Cerdà per augmentar la freqüència amb un interval de 5 minuts.
- Noves línies exprés i millores de la xarxa: creació de tres noves línies exprés. Dues circularan pel corredor de la Meridiana amb connexió metropolitana i la tercera unirà la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat. També s’incorporaran reforços a les línies H-V-D i a les línies de proximitat.
- Millores al districte de Sants-Montjuïc (la Marina): increment del servei al barri de la Marina i ampliació de la línia V5 fins al carrer de l’Acer per augmentar la cobertura territorial i donar servei als nous habitatges, molts de promoció pública.
- Optimització del bus interurbà: propostes de reorganització de la xarxa interurbana per prioritzar els corredors amb més demanda i millorar la intermodalitat entre busos urbans i interurbans.
L’Agenda Bus també inclou estudis, propostes i accions en l’àmbit de barri, amb l’objectiu d’atendre les necessitats particulars i treballar conjuntament amb cadascun dels deu districtes de la ciutat i desenvolupar les accions durant el període 2026-2030. Tot plegat es desenvolupa des de la coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya, en el marc del grup de treball amb totes les administracions.
Ampliació del carril bus i flota de bus zero emissions
L’Agenda Bus preveu redefinir l’accés dels serveis interurbans i millorar la intermodalitat dins la ciutat, ampliant 12 quilòmetres de carril bus i estudiant 12 quilòmetres més de carril reservat. A més, s’impulsarà una prova pilot de catifa vermella perquè el bus tingui prioritat a les cruïlles i els vehicles que girin a la dreta li hagin de cedir el pas.
També es vol evolucionar cap a una flota de zero emissions substituint els vehicles dièsel i híbrids i incorporant 25 vehicles extres. A més, s’invertirà en la renovació d’infraestructures per garantir la recàrrega dels vehicles elèctrics i el subministrament dels busos d’hidrogen.
Accessibilitat i innovació
Els estudis municipals volen millorar els principals accessos a Barcelona i avançar cap a una mobilitat metropolitana més eficient i sostenible. Les propostes inclouen analitzar carrils bus dobles, noves estacions intermodals i àrees d’intercanvi, amb actuacions previstes als corredors del Vallès, el Baix Llobregat, Castelldefels-Sitges i el Maresme.
A més, s’estan desplegant projectes d’innovació per millorar el servei de bus i l’anàlisi operativa, com el Buspas i el sistema HaydenIA amb càmeres d’IA per detectar ocupacions indegudes. Paral·lelament, el projecte eBRT2030 preveu incorporar a l’H12 sensors IoT, una recàrrega intel·ligent, la prioritat semafòrica a demanda i diverses millores en l’experiència de viatge.
El futur del bus a Barcelona
L’Agenda Bus coincideix amb un període clau per definir el futur de la mobilitat a Barcelona. Durant els anys 2030 entraran en funcionament nous serveis ferroviaris i tramviaris, com el perllongament de l’L8, la connexió de l’L9 i l’L10 i el tramvia per la Diagonal. Això obliga a replantejar la xarxa de bus urbà i la integració del bus metropolità i regional dins de la ciutat, incloent-hi una reordenació de parades i terminals.