Cotxe elèctric: estem replicant les dinàmiques neocolonials extractivistes?

Clàudia Bosch, SETEM Catalunya
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
10/02/2026 - 10:49

 

 

 

En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, Claudia Bosch, responsable de la campanya Electrònica Justa de SETEM Catalunya, analitza les contradiccions del model actual de transició energètica i alerta del risc de reproduir dinàmiques neocolonials extractivistes al sud global.

Bosch posa el focus en el cas d’Indonèsia, principal productor mundial de níquel, on l’expansió accelerada de plantes de processament ha comportat desforestació massiva, contaminació de l’aigua i greus vulneracions de drets humans i laborals. Un model que, paradoxalment, alimenta la mobilitat verda del nord global mentre trasllada els impactes ambientals i socials a altres territoris.

L’entrevista també aborda la manca de transparència en la cadena de subministrament dels minerals, la responsabilitat compartida d’empreses, governs i institucions europees, i la necessitat urgent de reduir la demanda de materials mitjançant l’economia circular, el reciclatge i la mineria urbana.

 

Filmmaker: Julián Chamorro

 

Categories: 
Mobilitat
Etiquetes: 
cotxe elèctric
electromobilitat
mineria

Relacionats

Notícia

Noves estacions mixtes de recàrrega simultània a Barcelona



Amb prop de 54.000 usuaris i un total de 1.035 punts de recàrrega, la xarxa evoluciona de manera constant per donar resposta a les necessitats reals dels usuaris.

Article

Nou Bicitancat a Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès impulsa la mobilitat sostenible amb la posada en marxa d’un Bicitancat a l’estació de tren

Butlletí

Enviaments anteriors