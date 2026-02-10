En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, Claudia Bosch, responsable de la campanya Electrònica Justa de SETEM Catalunya, analitza les contradiccions del model actual de transició energètica i alerta del risc de reproduir dinàmiques neocolonials extractivistes al sud global.
Bosch posa el focus en el cas d’Indonèsia, principal productor mundial de níquel, on l’expansió accelerada de plantes de processament ha comportat desforestació massiva, contaminació de l’aigua i greus vulneracions de drets humans i laborals. Un model que, paradoxalment, alimenta la mobilitat verda del nord global mentre trasllada els impactes ambientals i socials a altres territoris.
L’entrevista també aborda la manca de transparència en la cadena de subministrament dels minerals, la responsabilitat compartida d’empreses, governs i institucions europees, i la necessitat urgent de reduir la demanda de materials mitjançant l’economia circular, el reciclatge i la mineria urbana.
Filmmaker: Julián Chamorro