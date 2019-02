L'Espai Vilawatt de la gent ha realitzat la primera de les nou sessions amb èxit participatiu. La sessió informativa ha tingut lloc al Casal de la Montserratina on els assistents han pogut aclarir dubtes per tal d'entendre millor les seves factures. Manel Rivero, formador de l'empresa Intiam Ruai, ha aconsellat i respòs dubtes personals sobre la potència, la tarifa contractada i com gestionar bé el consum d'energia per ser energèticament més eficients.