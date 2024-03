D’aquesta manera, segons el tinent d'alcalde de Transició Energètica, Jordi Mazón, “Viladecans fa un pas més en la seva missió per ser una ciutat climàticament neutra el 2030”. La iniciativa s'ha encarregat a l'empresa tecnològica valenciana ImpactE, especialitzada en serveis informàtics, programació d'intel·ligència artificial i anàlisi de dades aplicades a la presa de decisions en matèria d'eficiència energètica.

"La generació d'energia renovable a la ciutat és una de les principals palanques que guien Viladecans en l'objectiu de la seva Estratègia 2030 de ser una ciutat climàticament neutra", explica Jordi Mazón, que afegeix que “a la feina que estem fent per crear més de trenta teulades solars a edificis municipals hem de sumar també la ciutadania per desplegar un model energètic comunitari”.

El coneixement del potencial solar de la ciutat permetrà continuar amb el desplegament de les teulades solars municipals que s'ha impulsat els tres darrers anys. Des del 2021, l'Ajuntament ha instal·lat plaques fotovoltaiques en una vintena d'equipaments amb l'ajuda dels fons europeus Feder, tant per a autoconsum com per a la posada en marxa de les dues primeres proves pilot de comunitats energètiques al voltant del mercat municipal i de l'Escola Enxaneta. Així, la Corporació local preveu continuar fent créixer la seva generació elèctrica a través d'una estratègia eficient buscant el menor ús d'espai possible per a l'aprofitament energètic més gran.

A més, l'eina comunitària –el mapa solar– facilitada per ImpactE permetrà incidir en l'empoderament ciutadà respecte a l'energia en afavorir la presa de decisions a l'hora d'impulsar teulades solars i, per tant, comunitats energètiques locals, per part de les comunitats veïnals i d’habitatges unifamiliars. D'aquesta manera, a través de l’eina de comunitats energètiques de Impact –el simulador E·Planner– es planificaran les instal·lacions futures de manera eficient analitzant les necessitats i el potencial existent en funció de la ubicació o del retorn de l'impacte econòmic o social. L’eina estarà en marxa en menys d’un any.

Viladecans, Ciutat Verda Europea 2025

El desenvolupament tecnològic d'ImpactE permetrà, així mateix, millorar l’atenció de l'Oficina Vilawatt, que ja incorpora actualment l'assessorament a la ciutadania en matèria de desenvolupament fotovoltaic, a través del servei de La Teulada, en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Viladecans ha estat escollida Ciutat Verda Europea 2025 a través del reconeixement Green Leaf per part de la Comissió Europea, entre altres aspectes per la seva trajectòria en la promoció de la transició energètica. L'any 2016, la ciutat va ser escollida juntament amb grans urbs europees com París o Goteborg en la primera convocatòria d'Accions Urbanes Innovadores (UIA) en relació amb l'energia. Arran d'això va posar en marxa un mecanisme comunitari de contractació del subministrament elèctric domiciliari, va crear una moneda local vinculada a l'energia, va impulsar el coneixement de l'eficiència energètica entre la ciutadania i els centres educatius, va afavorir l'ús del cotxe elèctric compartit juntament amb la cooperativa Som Mobilitat i va fer renovacions energètiques integrals en edificis privats per mostrar el valor de l'eficiència energètica en la construcció.