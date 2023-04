L'acte de presentació del Pla Sant Joan Despí pel Clima ha aplegat més de 150 assistents, entre representants del teixit associatiu de Sant Joan Despí i persones que han participat en l'elaboració del document.

El físic, meteoròleg i cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, ha obert l'acte amb una conferència didàctica sobre el canvi climàtic. Tomàs Molina ha explicat que "el canvi climàtic és una realitat que ja és aquí, tenim i tindrem temperatures més altes, humitats més baixes i menys precipitacions, i això és una situació a la qual cal que ens adaptem amb molta velocitat, però també cal que prenem mesures per reduir i que tots aquests efectes no vagin a més. Si planifiquem i fem les coses bé, serem capaços de tenir un futur".

"Les ciutats són un dels factors més importants per a l'adaptació i per a la mitigació del canvi climàtic. El Grup Intergobernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) diu que els ajuntaments poden fer accions que comportin canvis molt poderosos i que mobilitzin a tota la ciutadania. Per tant, el que es fa des de Sant Joan Despí amb el Pla Clima és molt rellevant, és un pla imprescindible que va en la línia de l'IPCC", segons Tomàs Molina.



Taula rodona

A continuació, s'ha celebrat una taula rodona amb la participació de Francesc Font, agricultor de novena generació i defensor de l'agricultura regenerativa; Carolyn Daher, coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l'IS Global, i Bego Vendrell-Simon, coordinadora del Projecte Forest School i professora a l'escola Sant Gregori.

L'agricultor Frederic Font ha destacat que el Pla Sant Joan Despí pel Clima "és un exemple de les mesures que cal adoptar davant el canvi climàtic, que estem notant a molts àmbits, també al camp". Frederic Font ha celebrat que "el pla parli també d'agricultura, d'impulsar l'activitat agrícola, de l'agricultura de proximitat i de l'alimentació; qualsevol iniciativa en aquest sentit és bàsica".

Carolyn Daher, coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l'IS Global, ha exposat que "l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que un 23% de la nostra salut està determinat per l'entorn físic on vivim per la qual cosa, si no tenim un entorn sa no podrem estar sans. El model de ciutat actual té uns riscos que el canvi climàtic agreuja, per això és important generar espais i entorns urbans que promoguin la salut". Per a Carolyn Daher, "el Pla Sant Joan Despí pel Clima és un pla fantàstic, que posa unes bases molt bones, que dona molta esperança i que és un esforç molt valent per assolir una ciutat molt més sana i molt més resilient, perquè cuidant el medi ambient fem ciutats per a les persones".

Per la seva banda, Bego Vendrell-Simon, coordinadora del Projecte Forest School i professora a l'escola Sant Gregori, ha posat en valor la importància de l'educació ambiental per generar canvis. "El pla de Sant Joan Despí té una proposta molt potent en l'àmbit educatiu, amb accions molt interessants com l'aula ambiental o com les que es faran a les escoles, perquè els centres educatius són espais meravellosos on treballar per revertir els efectes del canvi climàtic", segons Bego Vendrell-Simon.





85 accions pel clima

El pla d'emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí és un document amb 85 accions per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic i transitar cap a un model de desenvolupament més sostenible i ecològic. Es tracta de la resposta de la ciutat davant un dels reptes més importants que afronta la humanitat, com és el canvi climàtic que està afectant el nostre planeta i que és una amenaça per a la salut de les persones i per a la biodiversitat.

Un dels principals objectius del Pla Sant Joan Despí pel Clima és reduir en un 55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030, el que equival a 70.336,61 tones de CO₂.

El pla també vol impulsar la renaturalització de la ciutat; prendre mesures per a l'adaptació als efectes del canvi climàtic i per a la seva mitigació; assolir la neutralitat en carboni per l'any 2050; transitar cap a un model d'economia circular i de prevenció de residus, i incrementar la recollida selectiva de residus fins al 60% l'any 2030.

El document s'estructura en sis grans eixos que aborden els principals objectius de sostenibilitat que el municipi pretén assolir i que es relacionen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, que vol avançar cap a un planeta més sostenible. Els eixos d'actuació són la transició energètica, la qualitat de l'aire i la mobilitat sostenible, l'economia circular i els residus, el verd i la biodiversitat, el cicle de l'aigua, i l'educació ambiental.

El Pla d'emergència climàtica i transició ecològica de Sant Joan Despí 2023-2030 és fruit d'un llarg procés tècnic i participatiu. La ciutadania i el teixit associatiu de Sant Joan Despí han pogut aportar les seves idees i propostes mitjançant un procés de participació que també ha comptat les aportacions del Consell d'Adolescents, del Consell d'Infants i dels corresponsals d'instituts.