Què s'ha acordat a la COP30?

Segons destaca Nacions Unides, l'acord de la COP30 de Belém permetrà impulsar el finançament climàtic. Tot i que s'ha establert el compromís per planificar la transició als combustibles fòssils en properes cimeres, la omissió en l'acord final és motiu de preocupació.
Foto: © CMNUCC/Diego Herculano Accions de la societat civil
"Una nova economia està creixent, mentre que la vella, que contaminava, s'està quedant sense recursos". Aquest ha estat el missatge del cap de l'ONU per al clima, Simon Stiell, en el moment de la cloenda de la COP30 i després de converses maratonianes que es van allargar fins a a darrera hora. Un fet que suposa "marcar un punt d'inflexió per a l'ambició climàtica i la solidaritat global."
Què es va decidir
Finances a escala : mobilitzar 1,3 bilions de dòlars anuals fins al 2035 per a l'acció climàtica.
Impuls a l'adaptació : Duplicar el finançament per a l'adaptació per al 2025 i triplicar-lo per al 2035.
Fons de pèrdues i danys : cicles d'operacionalització i reposició confirmats.
Noves iniciatives : Llançament de l'Accelerador d'Implementació Global i la Missió Belém fins a 1,5 °C per impulsar l'ambició i la implementació.
Desinformació climàtica : Compromís per promoure la integritat de la informació i contrarestar les narratives falses.
La decisió final emfatitza la solidaritat i la inversió, establint objectius financers ambiciosos alhora que deixa la transició energètica per a un debat posterior. La crema de combustibles fòssils emet gasos d'efecte hivernacle que són, amb diferència, els que més contribueixen a l'escalfament global, cosa que fa que aquesta omissió sigui un motiu de preocupació per a moltes nacions, inclosos els negociadors de Sud-amèrica i la UE, així com grups de la societat civil.
Hi havia moltes expectatives que la decisió final de la COP30 inclogués una referència explícita a l'eliminació gradual dels combustibles fòssils. Més de 80 països van donar suport a la proposta del Brasil d'una "full de ruta" formal.
Un esborrany de text ho havia inclòs, fins a les últimes hores de les converses. El resultat adoptat només fa referència al «Consens dels Emirats Àrabs Units», la decisió de la COP28 que demana la « transició dels combustibles fòssils ».
Abans de la sessió plenària final, el científic brasiler Carlos Nobre va emetre un clar avís: l'ús de combustibles fòssils ha de reduir-se a zero com a molt tard el 2040-2045 per evitar augments catastròfics de temperatura de fins a 2,5 °C a mitjans de segle. Aquesta trajectòria, va dir, significaria la pèrdua gairebé total dels esculls de corall, el col·lapse de la selva amazònica i un desglaç accelerat de la capa de gel de Groenlàndia.
Una mirada més de prop
Després de dues setmanes d'intenses negociacions, el text adoptat demana mobilitzar almenys 1,3 bilions de dòlars anuals per al 2035 per a l'acció climàtica, a més de triplicar el finançament de l'adaptació i posar en funcionament el fons de pèrdues i danys acordat a la COP28.
També llança dues iniciatives importants –l'Accelerador d'Implementació Global i la Missió Belém fins a 1,5 °C– per ajudar els països a complir les seves contribucions determinades a nivell nacional (NDC), o plans nacionals d'acció climàtica , i plans d'adaptació.
Per primera vegada, la decisió reconeix la necessitat d'abordar la desinformació climàtica , comprometent-se a promoure la integritat de la informació i les contranarratives que soscaven l'acció basada en la ciència.
La setmana passada, el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, va inaugurar la cimera declarant que seria coneguda com " la COP de la veritat ", i aquesta decisió històrica marca un pas significatiu cap a la salvaguarda de la confiança pública en la política climàtica, fins i tot quan l'absència d'un llenguatge de transició als combustibles fòssils subratlla la complexitat de les negociacions energètiques.
Dos nous fulls de ruta
A la reunió de cloenda, el president de la COP30, André Corrêa do Lago, va reconèixer què va quedar fora de l'acord:
«Sabem que alguns de vosaltres teníeu ambicions més grans per a alguns dels temes en qüestió», va dir, i va afegir: «Sé que la societat civil juvenil ens exigirà que fem més per lluitar contra el canvi climàtic. Vull reafirmar que intentaré no decebre-us durant la meva presidència».
Reflexionant sobre la crida a l'ambició feta pel president Lula a l'obertura de la COP30, el Sr. do Lago va anunciar plans per crear dues fulles de ruta: una per aturar i revertir la desforestació; i una altra per abandonar els combustibles fòssils de manera justa, ordenada i equitativa, mobilitzant recursos per a aquests propòsits de manera "justa i planificada".
© CMNUCC/Kiara Worth
El president de la COP30, André Corrêa do Lago (centre), es reuneix amb el seu equip a la clausura de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Clima.
El camí cap al consens
El camí cap al consens a la darrera Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic ( CMNUCC ), com es coneixen formalment les COP anuals, va ser de tot menys fàcil.
A finals de la setmana passada, grups indígenes van organitzar bloquejos exigint proteccions més fortes per a l'Amazones, i dijous a la tarda, un incendi a la seu de la conferència va interrompre les converses durant una fase crítica.
Els negociadors van treballar durant tota la nit de divendres per reduir les diferències en matèria de finançament i ambició, i la presidència brasilera va dirigir les discussions cap a un resultat políticament viable centrat en el suport i la implementació dels acords de les COP anteriors.
"El multilateralisme està viu"
Des de la Cimera del G20 a Johannesburg, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va enviar un missatge clar a la COP30: a les portes de l'Amazònia, les parts van arribar a un acord que demostra que les nacions encara poden unir-se per afrontar els reptes que cap país pot resoldre sol.
El cap de l'ONU va dir que la COP30 va aconseguir progressos, com ara el llançament de l'Accelerador d'Implementació Global per tancar les bretxes d'ambició i va reafirmar el Consens dels Emirats Àrabs Units, inclosa una transició justa, ordenada i equitativa per allunyar els combustibles fòssils.
«Però les COP es basen en el consens, i en un període de divisions geopolítiques, cada cop és més difícil assolir un consens. No puc pretendre que la COP30 hagi aconseguit tot el que calgui». Superar els 1,5 °C és un clar avís: retallades profundes i ràpides d'emissions i finançament massiu per al clima són essencials. «La COP30 s'ha acabat, però la feina no», va dir.
El Sr. Guterres va prometre seguir pressionant per una major ambició i solidaritat, i va instar tots els que van marxar, negociar i mobilitzar-se: “No us rendiu. La història –i les Nacions Unides– són del vostre costat”.
Mantenir la línia a 1,5 en "aigües geopolítiques turbulentes"
El cap de l'ONU per al clima, Simon Stiell, va assenyalar una sèrie d'avenços importants després de la cloenda de la COP30 a Belém: noves estratègies per accelerar la implementació de l'Acord de París , un impuls per triplicar el finançament de l'adaptació i compromisos cap a una transició energètica justa.
I malgrat el que va anomenar " aigües geopolítiques turbulentes " –marcades per la polarització i la negació del clima–, 194 nacions es van unir, "mantenint la humanitat en la lluita per un planeta habitable, decidides a mantenir la línia a 1,5 °C".
Al centre d'aquest impuls hi ha el resultat estrella de la COP30: el text de Mutirão, un acord ampli que agrupa quatre vies de negociació controvertides, des de la mitigació fins al finançament i les barreres comercials, en un únic acord basat en el consens. Juntament amb aquest acord, es van adoptar disset decisions addicionals.
El document final declara que el canvi global cap a un desenvolupament amb baixes emissions i resilient al clima és "irreversible i la tendència del futur". Reafirma que l'Acord de París està funcionant –i ha d'"anar més enllà i més ràpid"– enfortint el paper de la cooperació climàtica multilateral.
El text també reconeix els beneficis econòmics i socials de l'acció climàtica, des del creixement i la creació de llocs de treball fins a la millora de l'accés a l'energia, la seguretat i la salut pública. El Sr. Stiell va assenyalar una tendència decisiva: les inversions en energies renovables ara superen els combustibles fòssils en una proporció de dos a un, "un senyal polític i de mercat que no es pot ignorar", va dir.
Una agenda d'acció sòlida més enllà de les negociacions
La presidència brasilera va subratllar que l'èxit de la COP30 va més enllà dels acords negociats, i va destacar una onada de compromisos voluntaris en el marc de l'Agenda d'Acció.
Entre ells:
Fons per a Boscos Tropicals per Sempre : Va recaptar 5.500 milions de dòlars i ara inclou 53 països participants; almenys el 20% dels recursos es destinen directament als pobles indígenes i a les comunitats locals.
Pla d'Acció Sanitària de Belém : la primera iniciativa mundial dirigida a les amenaces per a la salut relacionades amb el clima , llançada amb 300 milions de dòlars de 35 organitzacions filantròpiques.
Aliança UNEZA : Les empreses de serveis públics es van comprometre a destinar 66.000 milions de dòlars anuals a energies renovables i 82.000 milions de dòlars a transmissió i emmagatzematge.
Ciutats, regions i empreses : una coalició que abasta 25.000 edificis va informar d'una reducció de més de 850.000 tones de CO₂ el 2024.
La justícia climàtica a l'avantguarda
Els països també van acordar desenvolupar un mecanisme de transició justa, millorant la cooperació, el suport tècnic i el desenvolupament de capacitats.