La COP30 va fer curt

L'entitat C40 fa una valoració dels resultats de la COP30.
C40 és una xarxa d'alcaldes globals que impulsen el futur de l'acció climàtica urbana i representen a 97 ciutats de 920 milions de persones. El 23% de l'economia mundial.
Tot i una agenda positiva presentada pel President Lula, la “COP d'Implementació” i la “COP de la Veritat” en última instància van perdre l'oportunitat d'oferir prou als que estan a la primera línia de la crisi climàtica, inclosa més de la meitat de la població mundial que viu a ciutats.
Si bé el resultat general va ser insuficient, la COP30 va aconseguir avenços en diversos temes crítics. A continuació, compartim l'anàlisi completa de resultats i alguns punts destacats des de la mirada de l'entitat C40.
Oportunitats perdudes i raigs d´esperança
La decisió final de Mutirão en les negociacions de la COP30 no va complir amb diversos dels seus objectius originals i va fer poc per a avançar en la transició cap a l'abandó dels combustibles fòssils que el món necessita.
A més, si bé va emfatitzar que la col·laboració amb ciutats i actors no estatals és crucial per impulsar l'ambició i accelerar l'acció climàtica nacional, tampoc no va ser suficient per brindar a les ciutats i altres formes de govern local un espai significatiu per al diàleg i la col·laboració amb els governs nacionals. Les aliances, l'acció multinivell i un enfocament a la implementació són crucials per impulsar una acció climàtica més ràpida i justa. Per tenir èxit, necessitem nous enfocaments del multilateralisme climàtic que millor s'adaptin als objectius del món actual.
Tot i així, la COP de Belém va aconseguir alguns resultats positius en un dels moments més difícils per al multilateralisme i la cooperació internacional. Els resultats de la COP30 i el G20 mostren que una part substancial del món avança lentament cap a un pla per a transicions justes que abastin tota la societat, treballant amb ciutats, comunitats i tots els nivells de govern per prioritzar les persones.
Celebrem alguns avenços encoratjadors en les negociacions, com la decisió de desenvolupar un nou mecanisme de transició justa, l'èxit i la renovació quinquennal de l'Agenda d'Acció com a motor per impulsar la implementació, l'adopció del Pla d'Acció de Gènere de Belém i un nou cridat a triplicar el finançament de l'adaptació per al 2035. També vam celebrar l'impuls negociats, com la creixent coalició de països que s'uneixen al voltant d'un pla d'eliminació gradual dels combustibles fòssils i un nombre cada cop més gran de països que defensen el paper i la participació dels subnacionals en el procés de la COP.
Tot això ofereix noves oportunitats per reflexionar sobre com la cooperació climàtica i el multilateralisme poden innovar per impulsar substancialment l'acció pràctica sobre el terreny i com les contribucions de les ciutats poden contribuir a la transició global justa i inclusiva que tots necessitem. El cap de setmana passat, la Declaració de Líders del G20 també va destacar el poder de la col·laboració multinivell per atraure finançament per a transicions justes.
Tot i el resultat deslluït del consens, les ambicioses coalicions que van exigir més de la COP30 —i van deixar clar que continuarien complint independentment dels resultats negociats— ofereixen una poderosa font d'esperança i un nou impuls a la col·laboració climàtica global. Les ciutats es mantenen llistes com a socis vitals en aquests esforços, ja que continuen brindant el lideratge que milers de milions de persones a la primera línia de la crisi climàtica exigeixen.
En els dies previs es va presentar la Declaració del Fòrum de Líders Locals de la COP30 amb el suport de més de 14.000 líders locals als governs nacionals a la COP30
Els subnacionals en ascens
Tot i el decebedor resultat, hi ha hagut un avenç notable en el reconeixement dels governs subnacionals i el paper vital que exerceixen en la implementació de l'acció climàtica sobre el terreny.
Dimecres passat, el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es va reunir amb alcaldes i líders subnacionals, que van transmetre un missatge crucial: la necessitat d'un diàleg formal en el procés de la COP entre els governs nacionals, locals i regionals per accelerar el compliment de l'Acord de París.
Van lliurar els alcaldes de Chefchaouen (Marroc), Maringá, Bacarena i Benevides i el governador de Pará (Brasil) la declaració conjunta de resultats del Fòrum de Líders Locals Al President Lula i al Ministre de les Ciutats, Jader Barbalho Filho: una declaració de compromís indestructible per implementar solucions.
Els activistes pel clima es reuneixen
Dijous, els subnacionals van fer una conferència de premsa sobre cooperació multinivell, emfatitzant que la COP30 no seria la COP d'implementació sense la inclusió d'alcaldes i líders locals, els “facidors del clima”.
Va ser una oportunitat perquè les ciutats, els estats i les regions articulessin el que estaven impulsant al text final de la COP, perquè poguessin complir amb les paraules del President de la COP, do Lago, a la sessió plenària d'obertura: “La presència de governadors i alcaldes és extremadament important, perquè [ells] tenen un paper absolutament essencial en la implementació.
Entre els oradors hi havia Eric Garcetti, Ambaixador de Diplomàcia Climàtica Global a C40 Ciudades, exalcalde de Los Angeles i ambaixador dels Estats Units a l'Índia; Mohammad Sefiani, alcalde de Chefchaouen, Marroc, vicepresident d'ICLEI i ambaixador regional de GCoM; Caterina Sarfatti, C40 Cap de la Delegació de Ciutats davant de la COP30; Yunus Arikan, Director de Promoció Global a ICLEI i punt focal de LGMA; i Champa Patel, Director Executiu de Governs i Polítiques a Climate Group.
El cap de C40 La delegació de l'ONU a la COP30, Caterina Sarfatti, també va parlar sobre el nostre ferm suport a l'adopció del full de ruta per a la transició cap a l'abandonament dels combustibles fòssils, descrivint-la com a potencialment “una de les victòries més inesperades i històriques que desa la humanitat”.
L'era dels combustibles fòssils s'ha d'acabar
Si bé el text final de la COP30 no va complir la seva promesa, Colòmbia va aconseguir un moment històric en llançar la Declaració de Belém sobre combustibles fòssils, juntament amb una primera conferència internacional sobre una transició justa cap a l'abandó dels combustibles fòssils, i va convidar ciutats i subnacionals.
C40 Les ciutats donen suport fermament a aquest desenvolupament: és l'ambició que necessitem per acabar amb l'era dels combustibles fòssils per sempre.
Mark Watts, director executiu de C40 Ciutats, va dir:
C40 La CITES recolza plenament la Declaració de Belém de Colòmbia sobre una transició justa cap a l'abandó dels combustibles fòssils. Responem a la vostra invitació a la participació subnacional amb un "Sí, per descomptat!".
Aquest és el lideratge global que necessitem veure a la COP30. C40 Els alcaldes ja s'han compromès a reduir a la meitat l'ús de combustibles fòssils per al 2030. El copresident de C40 L'alcalde de Londres, Sadiq Khan, és un orgullós Enviat Especial del Tractat de No Proliferació de Combustibles Fòssils. Estem complint i estem disposats a col·laborar amb tots els socis que volen acabar amb la dependència mundial dels combustibles fòssils.
A més de donar suport a la Declaració de Belém de Colòmbia i un full de ruta per a la transició dels combustibles fòssils –que, encara que no figura als resultats negociats, s'està impulsant com una iniciativa voluntària per part de la Presidència brasilera (veure més avall)– C40 Les ciutats van signar l'acord de la Coalició We Mean Business declaració conjunta demanant a la COP30 que augmenti l'ambició i avanci als plans per eliminar gradualment els combustibles fòssils.
La posició de les ciutats respecte dels combustibles fòssils és clara: ja estan prenent mesures audaços i concretes. C40 Les ciutats estan avançant cinc vegades més ràpid que els objectius actuals de reducció d'emissions per càpita dels governs nacionals, cosa que demostra que un futur lliure de combustibles fòssils no és només possible, sinó que ja està prenent forma sobre el terreny.
Una transició justa no només és possible: és essencial
Al final de la setmana 1, C40 Ciutats Caterina Sarfatti va dir a CNN Brasil que una “transició justa i ordenada” no només és possible, sinó essencial, i ja està començant a les ciutats. La transició verda ha de ser justa i inclusiva, amb la participació social com a clau per garantir que beneficis com l'aire net, l'ocupació de qualitat i la salut arribin a tothom.
A la setmana 2, Mark Watts, Director Executiu de C40 Ciutats, va realitzar una intervenció a la Ministerial de Transició Justa per reforçar aquests punts en nom del grup de Governs Locals i Autoritats Municipals (LGMA), i va donar exemples de transicions justes subnacionals ja en marxa en llocs com Varsòvia, Rio de Janeiro i l'Estat.
Felicitem els governs nacionals i els altres observadors per impulsar els esforços per reduir les desigualtats i promoure el treball decent mitjançant l'acció climàtica en el marc del Programa de Treball per a una Transició Justa. – Mark Watts, Director Executiu de C40 Ciutats
Molts delegats nacionals a la reunió ministerial van destacar la necessitat d'un enfocament de tot el govern per reconèixer el paper dels subnacionals al Programa de Treball de Transició Justa.
“La responsabilitat ara recau en tots nosaltres – parts i no parts, sectors públics i privats, implementadors nacionals i subnacionals – de lliurar resultats de manera ràpida, justa ia escala.” – Simon Stiell, Secretari Executiu de la CMNUCC ( font )
CHAMP i la governança multinivell confirmen resultats
Una nova avaluació conjunta del Pacte Mundial d'Alcaldes pel Clima i l'Energia (GCoM) i C40 Les dades publicades a la COP30 sobre ciutats mostren que l'acció climàtica local s'està accelerant als països CHAMP (aquells que col·laboren amb les ciutats), ja que aquestes estan reduint les seves emissions, augmentant-ne la resiliència i la seva resiliència. L'anàlisi va confirmar que l'acció climàtica local és indispensable per assolir els objectius de l'Acord de París.
L'evidència va mostrar una acceleració significativa als esforços de mitigació i adaptació, i les accions reportades van augmentar gairebé deu vegades des del 2015.
Tot i això, l'avaluació va alertar sobre una gran bretxa global de finançament i implementació en regions com l'Àfrica i l'Orient Mitjà, on els esforços d'adaptació estan endarrerits, cosa que subratlla la necessitat urgent de suport i finançament per a les ciutats del Sud Global. Per aprofitar al màxim el potencial d'aquesta acció local, l'informe va formular recomanacions clares per als governs nacionals: han d'apoderar activament les ciutats institucionalitzant la governança multinivell a través de la coalició CHAMP, integrant les prioritats locals als plans nacionals mitjançant el Pla per Accelerar les Solucions (PAS) i destinant urgent de Bakú-Belem per accelerar la resposta climàtica global.
Més suport a les associacions multinivell
La joventut mundial va instar la COP30 a posar les ciutats i les solucions locals al centre de l'acció climàtica nacional.
Declaració Mundial de la Joventut va instar els governs nacionals a recolzar i implementar CHAMP (la Coalició per a Associacions Multinivell d'Alta Ambició) per enfortir la cooperació entre els governs nacionals i locals per tal de garantir que es converteixi a la COP d'Implementació.
Anàlisi: Què va aportar la COP30?
Aconseguir el consens entre 194 nacions en aquest difícil moment polític va ser una tasca àrdua a Belém. Si bé aquesta COP va perdre l'oportunitat d'innovar significativament, avançar cap a la implementació i oferir prou als que són a la primera línia de la crisi climàtica, vam veure diversos avenços esperançadors.
En un resultat històric, la COP30 va acordar desenvolupar un nou mecanisme de transició justa – l'anomenat Mecanisme d'Acció de Belém (BAM per la sigla en anglès) – la primera eina estructurada dins del procés de la COP dissenyada per alinear i donar suport millor a les iniciatives globals per a una transició justa i inclusiva. Tot i això, l'èxit del mecanisme dependrà de la genuïna participació dels treballadors, les comunitats, les ciutats i els governs subnacionals des del seu inici. La Declaració de Líders del G20 del cap de setmana passat també va transmetre un important senyal de la importància de la col·laboració multinivell per atraure el finançament necessari per a una transició energètica justa.
D'acord amb la narrativa de la “COP de la Veritat” presentada pel president Lula, la COP va reconèixer per primera vegada La importància vital de la integritat de la informació en l'acció climàtica com un tema crític per al procés de conferències.
Es van aconseguir alguns avenços positius en el finançament climàtic. Pel que fa al finançament per a l'adaptació: Els països van acordar un objectiu nou: triplicar el finançament per a l'adaptació per al 2035. . L'augment del finançament per a l'adaptació ha d'arribar al nivell local, ja que és aquí —a les ciutats i comunitats a primera línia de la crisi climàtica— on s'implementen les mesures d'adaptació. Els països també van llançar un programa de treball biennal sobre finançament climàtic, amb l'objectiu d'impulsar la mobilització de fons per assolir els objectius financers acordats a la COP29 i la COP30.
La COP30 també va veure coalicions de voluntaris lliurar una dura batalla per exigir resultats més contundents, amb Colòmbia llança la Declaració de Belém sobre Combustibles Fòssils i lidera la iniciativa per impulsar el suport a un full de ruta per a la transició cap als combustibles fòssils Al final, uns quants països van bloquejar aquest resultat clau, i en les decisions de COP28 (que incloïa el compromís d'abandonar els combustibles fòssils).
A la sessió plenària de cloenda, la Presidència brasilera va oferir desenvolupar un full de ruta per als combustibles fòssils, però això no forma part dels resultats negociats i, per tant, és voluntari. Tot i això, Colòmbia i els Països Baixos estan impulsant l'organització d'una conferència per impulsar avenços tangibles en l'eliminació gradual dels combustibles fòssils, que se celebrarà els dies 28 i 29 d'abril del 2026 a Santa Marta, Colòmbia, i han convidat els governs subnacionals (vegeu més amunt).
La decisió Mutirão final va comptar amb la participació de 194 països Destacar el paper fonamental de les ciutats i els actors no estatals per a impulsar l'ambició i donar suport a l'acció climàtica nacional. No obstant això , malgrat el fort reconeixement de la importància de l'acció multinivell, el resultat no va aconseguir crear noves eines ni vies financeres per empoderar els líders locals, una decepció per a una “COP d'Implementació” que depèn dels governs subnacionals per obtenir resultats tangibles.
La COP30 va posicionar amb èxit l'Agenda d'Acció com a motor clau per vincular les negociacions amb la implementació al món real de l'Acord de París. Aquest enfocament operatiu es va garantir mitjançant un Pla Quinquennal, consultat per més de 120 parts, que crea una arquitectura viva i adequada als seus objectius, segons el president de la COP30, l'ambaixador André Correa do Lago, que vincula directament els resultats del Balanç Global amb els plans climàtics nacionals. L'Agenda d'Acció renovada va mostrar un progrés clar i mesurable en sis eixos temàtics i 30 objectius clau, reflectint els esforços de més de 480 iniciatives voluntàries, reunint 190 països i desenes de milers d'actors no estatals compromesos amb la implementació, i llançant 117 Plans per Accelerar les Solucions.
Com la COP30 va complir amb les nostres peticions clau
-
Reconèixer el paper de les ciutats i entitats subnacionals com a socis plens en l'acció climàtica –per superar les dificultats d'implementació, complir l'Acord de París i assegurar una justa transició.
RESULTAT POSITIU El text final del Mutirão inclou el reconeixement més contundent mai aconseguit en un acord de la COP sobre l'important paper de les ciutats i els governs subnacionals en l'impuls de les accions per a l'Acord de París. Aplaudeix els esforços de les ciutats i altres autoritats subnacionals en «l'acció climàtica multinivell» i fa una crida a tots els actors (països, ciutats i altres) perquè continuïn col·laborant per accelerar i ampliar les mesures destinades a mantenir l'objectiu de 1.5 °C a l'abast, fomentar la resiliència i mobilitzar els mitjans d'implementació. Això es va basar en el creixent reconeixement, als passadissos i sales de negociació, del poder de les ciutats i els governs subnacionals com a socis en la implementació, per part dels governs nacionals, els mitjans de comunicació i nombroses veus destacades en la lluita contra el canvi climàtic.
-
Explorar nous mètodes per involucrar les ciutats i les entitats subnacionals en el procés de la COP. , incloent a través d'espais, mecanismes o diàlegs formals, possibilitar, incentivar i donar suport a aliances significatives per a la col·laboració subnacional-nacional, per centrar-se en l'acció climàtica urbana i donar-hi suport.
PROGRÉS LIMITAT És decebedor que aquest reconeixement no s'hagi traduït en noves eines significatives per ampliar i donar suport a l'acció multinivell en els resultats finals. Tot i que diversos països, inclosos molts que van recolzar CHAMP, van presentar una proposta perquè la COP creés un nou diàleg sobre l'acció climàtica multinivell, aquesta no es va incloure al text final de la decisió "Mutirão". Tot i això, els resultats de la COP30 obren la porta a noves oportunitats per facilitar i incentivar aliances multinivell significatives i accelerar la implementació dels nostres objectius climàtics globals. Per exemple, la COP30 va crear un "Accelerador d'Implementació Global", una iniciativa supervisada per les Presidències de la COP30 i la COP31, que té com a objectiu "accelerar la implementació". entre tots els actors Per mantenir lobjectiu de 1.5 °C a labast. Aquesta iniciativa se centrarà en la implementació dels plans climàtics nacionals, així com altres acords clau, com l'acord de la COP28, que va incorporar el compromís crucial d'una transició justa i equitativa cap a l'abandonament dels combustibles fòssils. Serà crucial que les ciutats i els governs locals participin en aquest procés. Missió de Belém a 1.5ºC ”, que té com a objectiu fomentar una major ambició en matèria de NDC fomentant el diàleg sobre la cooperació internacional i el finançament necessaris, també és un tema a tenir en compte.
-
Reconèixer formalment les ciutats i les entitats subnacionals com a implementadores d'una transició justa i incloure'ls en la implementació d'un nou mecanisme que ajudi a impulsar la col·laboració internacional en una transició justa.
PROGRÉS, ESPAI PER A LA INFLUÈNCIA L'establiment del mecanisme de transició justa, dissenyat per accelerar una transició justa tant a nivell mundial com nacional, representa un èxit significatiu de Belém Perquè el mecanisme sigui veritablement equitatiu i inclusiu, ha de reflectir genuïnament les prioritats i escoltar les veus de les veus de. Per això, serà fonamental involucrar els governs subnacionals com a socis des del principi, ja que són els més propers a les comunitats i els més ben posicionats per comprendre i respondre a les realitats locals. El disseny del mecanisme també ha de prioritzar la reducció de la fragmentació, facilitant la integració i la difusió de les millors pràctiques i l'orientació, alhora que garanteix que es dirigeixi el suport adequat als països i governs subnacionals del Sud Global. Tot i el reconeixement del paper fonamental dels governs locals al... Informe Anual I per molts governs nacionals durant les negociacions de Belém, la decisió final de la COP30 lamentablement no reconeix explícitament el seu paper com a impulsors i socis clau per als governs nacionals, encara que la porta roman oberta per assegurar aquest reconeixement a les properes reunions de l'ONU sobre el clima a Bonn. Un senyal positiu va ser la inclusió de l'economia informal i l'economia de cures, la pobresa energètica, la importància dels drets humans, de gènere i laborals, el diàleg social i la protecció social, així com els enfocaments participatius i liderats localment per a mesures d'adaptació. En contrast, l'ambició de la decisió es va veure debilitada significativament per l'omissió de qualsevol referència als minerals crítics ia una eliminació gradual justa i equitativa dels combustibles fòssils i dels subsidis ineficients.
-
Assegureu-vos que els resultats financers de la COP30 reconeixen les necessitats dinversió de les ciutats. Ampliar i millorar la qualitat del finançament per a lacció climàtica urbana, especialment per a ladaptació urbana.
PROGRÉS, ESPAI PER A LA INFLUÈNCIA A l'inici de la COP, les Presidències de la COP29 i la COP30 van llançar el Mapa de ruta de Bakú a Belém , amb l'objectiu de traçar una ruta per mobilitzar 1.3 bilions de dòlars anuals per a l'acció climàtica dels països en desenvolupament per a 2035. mobilització de finançament climàtic urbà mitjançant l'enfortiment de polítiques propícies, el desenvolupament de capacitats i la millora de l'accés directe per a ciutats i entitats subnacionals. Llegir més aquí Com és habitual, el finançament climàtic va ser un camp de batalla clau en aquesta COP, i la decisió de Finançament triple d'adaptació per al 2035, encara que cinc anys després de la data límit del 2030 sol·licitada per molts països en desenvolupament, continua sent un senyal polític important. Tot i això, la COP encara va tenir dificultats per aconseguir avenços significatius en els detalls sobre com ampliar el finançament climàtic per complir els objectius de finançament climàtic acordats l'any passat a la COP29. El llançament d'un programa de treball biennal sobre finançament climàtic podria ajudar a respondre algunes d'aquestes preguntes i aquesta és una oportunitat més per garantir que les necessitats d'inversió de les ciutats es tinguin en compte en els resultats financers futurs de la COP. Finalment, l‟establiment d‟un Centre de Plataforma Global de Països il‟anunci de 14 plataformes nacionals (incloses 7 països que adhereixen a CHAMP) indiquen un impuls continu i una oportunitat addicional per seguir advocant per la localització del finançament climàtic i la participació dels subnacionals en els plans nacionals d‟inversió.