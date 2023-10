Obert el primer tram de carril bici de la via Laietana

Unidireccional, segregat a la calçada, en sentit ascendent i ubicat a la banda del Besòs, el nou carril bici recorre la via Laietana entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Urquinaona, on connecta amb la xarxa ciclista de la ciutat. La via pedalable s’emmarca en la transformació del carrer per prioritzar-hi la mobilitat sostenible, la connexió entre barris i el comerç local.