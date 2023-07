L'acte va servir per presentar propostes orientades cap al futur, les quals han d’ajudar i guiar les decisions, projectes i pressupostos de totes les administracions públiques i del sector privat que actuen a Catalunya, d’aquí al 2030. S'hi van reunir experts, membres de les organitzacions i col·lectius vinculats a la transició energètica i ecosocial.

Impulsat per una desena d'entitats socioambientals –liderades per Oikia i Renovem-nos-, aquesta nova aliança cívica vol fiscalitzar les polítiques ambientals al nostre país. Proposen set eixos per superar la crisi ambiental i per revertir unes tendències que porten el país a incomplir els objectius d'emissions i de biodiversitat per al 2030.

Manifest «El futur és ara»



Durant l'acte es va presentar un manifest en el qual "les organitzacions i persones sotasignants" van fer una crida al compliment del marc legal i dels objectius climàtics i ecològics que posi fi a l’actual estancament o, en el millor dels casos lentitud, en la transformació ecosocial que el país necessita. Van destacar que "tots els compromisos i terminis de la Llei del Canvi Climàtic s’han incomplert", com per exemple els pressupostos de carboni i els inventaris d’embornals. El desplegament de les energies renovables i l’electrificació de sectors clau com la mobilitat i la producció de calor, es troben a anys llum dels nivells necessaris per descarbonitzar la societat al ritme requerit per la comunitat científica. La preservació de la biodiversitat brilla per la seva baixa rellevància en l’agenda política, amb l’Agència de la Natura pendent de creació i un infrafinançament crònic dels espais naturals protegits i l’escassetat de personal.

Tot això, mentre l’emergència climàtica és cada cop més evident i aguda, en forma de sequera extrema, onades de calor, risc d’incendis, temporals, i episodis de contaminació atmosfèrica que posen en perill la producció d’aliments, la salut humana i la capacitat d’adaptació al canvi climàtic (urbana, infraestructural, econòmica, social i ecològica).



Les entitats de El Futur És Ara van reclamar un full de ruta transparent, participat, just i amb monitoratge públic recurrent que sigui el centre de les polítiques públiques i privades i que fonamenti les decisions, projectes i pressupostos de totes les administracions públiques i del sector privat que actuen a Catalunya, d’aquí al 2030.



Eixos de la transició ecològica



Des de la nova plataforma, s'han definit 7 eixos pels quals cal transitar per avançar en la transició ecosocial, posant-los al centre de les polítiques públiques i de tota la societat

Reduir les emissions, els consums, els residus Accelerar la descarbonització de l’energia i dels transports Conservar i recuperar la biodiversitat dels ecosistemes clau Transició justa cap a la sostenibilitat, en l’àmbit social, intergeneracional i internacional Fulls de ruta, recursos i rendiment de comptes de les institucions públiques i del sector privat Adaptació i resposta a les emergències de la crisi climàtica (aigua, calor, electricitat, etc.) Estils de vida basats en la frugalitat, la felicitat, l’empatia i el futur compartit



Eines per aconseguir la transició ecològica



Per progressar en la transició ecosocial que proposa, la plataforma considera imprescindible la utilització d'eines específiques com: