El dijous 10 d’abril, l’Institut Infanta Isabel d’Aragó va acollir l’acte de reconeixement als centres educatius participants en l’edició d’hivern de la Marató per l’Emergència Climàtica de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’una campanya per reduir el consum d’aigua i energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i en aquesta edició d’hivern han participat centres educatius. Durant quatre setmanes, els centres participants miren de reduir el seu consum i fer-ne seguiment. Després, els estalvis econòmics derivats de la campanya es destinen a accions de justícia climàtica.

L’acte va reunir alumnat, professorat i personal tècnic municipal en una jornada per compartir aprenentatges per continuar avançant en la lluita contra el canvi climàtic. L’obertura va anar a càrrec d’Irma Ventayol, directora de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, que va situar la Marató dins del marc del Pla Clima, un full de ruta per reduir les emissions de Barcelona en un 80% pel 2030. Ventayol va recordar que el canvi climàtic no és un repte futur, sinó ben present, amb fenòmens com la sequera o la DANA de València posant de manifest la urgència d’actuar.

Què van fer els centres participants?

L’alumnat dels centres participants van compartir les seves experiències a l’hora d’estalviar energia i aigua als seus centres. Aquestes són algunes d’elles:

Institut Caterina Albert: va centrar-se en la temàtica de l’aigua, amb una anàlisi detallada dels punts de consum del centre i la implementació d’accions com posar brides a les aixetes.

Escola Montseny: mitjançant assemblees de classe i el consell d’infants, l’escola va establir estratègies per reduir el consum com ara millorar el confort climàtic amb hàbits adequats.

Institut Infanta Isabel d’Aragó: els diferents cursos van impulsar accions com la celebració del dia sense llum, la promoció d’ampolles reutilitzables i la creació d’espais verds al pati.

Escola Auró: van sensibilitzar amb contes, murals i tríptics fets per l’alumnat. Es van fer lectures setmanals dels comptadors, i es van aplicar mesures d’estalvi com ara la suspensió del reg automàtic.

Escola Frederic Mistral: L’alumnat de primària ha elaborat vídeos setmanals amb idees d’estalvi d’aigua, com ara regar les plantes amb aigua reutilitzada i utilitzar el polsador petit per tirar de la cadena.

Centre López Vicuña: Una de les iniciatives més destacades van ser els dies temàtics, com ara el “dia del llapis”, que consistia a no utilitzar cap aparell com pantalles o projectors durant un dia.

Escola Splai: L’alumnat de 6è de primària va liderar una campanya de conscienciació ambiental adreçada a tota la comunitat educativa, amb la creació de tríptics i pòsters amb propostes d’estalvi.

Col·legi LaSalle Bonanova: Van fer postals amb consells per reduir el consum, que van presentar a totes les aules i van exposar als passadissos.

IEA Oriol Martorell: El centre va fer un curtmetratge inspirat en la seva participació en la Marató, amb música composada per l’alumnat i una coreografia per a acompanyar-la. El resultat va ser realment inspirador.

“Amb eines senzilles però ben enfocades, es poden aconseguir grans canvis”

Després de les presentacions de l’alumnat, es van donar a conèixer els resultats globals d’aquesta edició de la Marató, que reflecteixen tot un èxit compartit: una reducció conjunta del 15% en electricitat, el 12% en aigua, el 22% en gas i un 21% en emissions de CO₂.

La cloenda de l’acte va ser a càrrec de Sònia Frias, Gerent de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic, que va anunciar que els estalvis econòmics derivats de la Marató es destinaran a reformar les dutxes d’un centre per a persones sense llar a Horta, fet que permetrà millorar el seu confort tèrmic a la vegada que potenciarà l’estalvi d’aigua i energia. Va concloure que la campanya demostra que “amb eines senzilles, però ben enfocades, es poden aconseguir grans canvis”.

L’acte es va tancar amb una representació teatral protagonitzada per alumnat participant en la Marató de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, que va posar el punt final a una jornada plena d’exemples inspiradors d’acció col·lectiva pel clima.