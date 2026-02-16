El nou model de recollida de residus ha permès assolir una recollida selectiva del 70%, una xifra que consolida l’avenç cap a un sistema més sostenible i eficient i que situa la ciutat per sobre de l’objectiu marcat per la directiva del Consell Europeu, que estableix arribar al 65% l’any 2035.
Abans de la posada en marxa del nou sistema, la taxa de recollida selectiva a Mollet se situava al voltant del 35%. Amb la implantació dels contenidors intel·ligents i durant aquests primers mesos del nou sistema, la recollida selectiva ha crescut més de 30 punts. És a dir, del total de residus recollits a la ciutat, durant el mes de desembre el 70% corresponen a les fraccions de recollida selectiva. La fracció de rebuig s’ha reduït de manera molt significativa. Amb el model anterior, el 65% dels residus es dipositaven al contenidor gris, mentre que ara aquesta xifra s’ha reduït fins al 30%.
Pel que fa al nombre de targetes repartides, actualment, el 93% dels domicilis ja disposen de la targeta de residus, amb un total de 20.230 targetes entregades.
Pel 1r Tinent d'Alcaldessa, Raúl Broto Cervera, "les dades confirmen que el nou model de residus està donant resultats positius. Assolir el 70% de recollida selectiva és un pas molt important, que demostra que el sistema funciona. Tot això és gràcies a la gran majoria de la ciutadania molletana, a la seva implicació i acceptació del sistema, som conscients de la dificultat dels canvis, però hem de sentir-nos orgullosos dels resultats que estem aconseguint". El regidor afegeix que "som molt conscients que el sistema no és perfecte, hi ha marge de millora sobretot relacionat amb l'incivisme. Seguirem treballant per millorar la neteja dels punts negres, així com seguirem inspeccionant i sancionant aquelles persones que dipositin la brossa fora dels contenidors".
*El període del 29 al 31 de desembre correspon a una setmana parcial (3 dies).