El nou model de recollida selectiva a Mollet aconsegueix el 58% de reciclatge durant les primeres setmanes d'implantació. Una xifra que situa la ciutat per sobre de l’objectiu marcat per la directiva del Consell Europeu, que estableix arribar al 55% l’any 2025.
Foto: Mollet a mà
Abans de la posada en marxa del nou sistema, la taxa de recollida selectiva a Mollet se situava en el 34% (dada del mes d’agost). En només quatre mesos, el nou model ha permès incrementar aquest percentatge en més de 23 punts, un avenç molt significatiu que confirma el canvi d’hàbits en la separació de residus per part de la ciutadania.
Paral·lelament, la fracció de rebuig ha experimentat una reducció molt destacada. Amb el model anterior, el 65% dels residus anaven a parar al contenidor gris, mentre que a mitjans del mes de desembre aquesta xifra s’ha reduït fins al 42%, és a dir, una disminució de més de 20 punts percentuals.
El nou sistema també ha comportat una millora en la recollida de la fracció orgànica, tant en volum com en qualitat. El percentatge d’orgànica recollida ha augmentat i, alhora, els impropis en aquesta fracció han disminuït un 10%, fet que permet un millor tractament del residu i una major eficiència del sistema.
Segons el 1r Tinent d'Alcaldessa, Raúl Broto Cervera, "creiem que són dades positives, que mostren que el nou sistema funciona, però sobretot mostren l'esforç, la implicació i el civisme de la gran majoria de la ciutadania molletana. És un primer assoliment, i seguirem treballant per augmentar el percentatge en els propers mesos". El regidor afegeix que "tot i l'increment de les dades de recollida selectiva, som conscients també de l'increment de l'incivisme en alguns punts, i tal i com ja vam informar, hem reforçat el servei de neteja de desbordaments, així com les inspeccions per a detectar qui està llençant la brossa fora dels contenidors".
Mesures específiques als punts amb més incivisme
A les zones concretes on es continuen produint incidències puntuals relacionades amb un ús incorrecte dels contenidors s’ha posat en marxa un dispositiu de seguiment i supervisió del servei, amb l’objectiu de corregir conductes incíviques i reforçar el coneixement del funcionament del sistema.
Com a resultat d’aquest dispositiu, fins ara s’han tramitat una vintena de sancions per incompliments de la normativa i s’han enviat cartes informatives a més de trenta persones per deixar la bossa fora dels contenidors.
Recordatori sobre l’ús correcte dels contenidors
L’Ajuntament recorda que tots els residus s’han de dipositar dins dels contenidors corresponents. L’abandonament de deixalles a la via pública o fora dels contenidors és una conducta tipificada com a infracció lleu al Decret Legislatiu 1/2009, regulador dels residus.
Aquestes conductes poden ser sancionades amb multes d’entre 400 i 4.000 euros, i habiliten l’Ajuntament a incoar el corresponent expedient sancionador.
Accés a la deixalleria amb la targeta de residus
A partir del mes de gener, l’accés a la deixalleria municipal es farà exclusivament amb la targeta de residus, i no amb la targeta de la deixalleria. Aquesta mesura permetrà un millor control de l’ús del servei i facilitarà una gestió més eficient i ajustada al nou model de residus.
Per aquelles persones que encara no disposin de la targeta o que tinguin alguna incidència, l'oficina de repesca i incidències seguirà a la seva ubicació de l'Antic Ajuntament a Prat de la Riba fins el proper 3 de gener, amb l'horari habitual ( de 9 a 15 hores, els dimarts, divendres i dissabte i de 14 a 20 hores, els dilluns, dimecres i dijous).