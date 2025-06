Amb aquest nou model, es millorarà la sostenibilitat ambiental i es contribuirà a mitigar l’impacte del canvi climàtic. Malauradament, la recollida selectiva a Mollet del Vallès està estancada al voltant del 40 % i el model actual no ens permet millorar.

Ara comença un període on s'informarà a la ciutadania del nou model. La implantació del sistema es farà en dues fases:

Fase 1: Barris d’Estació de França, El Calderí, Zona Centre, Riera Seca, La Casilla, Lourdes i Can Pantiquet. En aquests barris començaran a rebre les cartes informant-los d'on i com recollir les targetes el mes de setembre i els contenidors es tancaran el 27 d’octubre.

Fase 2: Estació del Nord, Col·legis Nous, Can Borrell i Plana Lledó. En aquests barris començaran a rebre les cartes informant-los d'on i com recollir les targetes el mes d'octubre iels contenidors es tancaran el 24 de novembre

Per l’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, “Mollet és una ciutat compromesa amb el medi ambient i un dels reptes de la societat passa per cuidar al màxim el planeta. Per això apostem per aquest canvi de model perquè creiem que és necessari però amb un sistema pensat en no complicar el dia a dia de les llars molletanes”.

Pel 1r tinent d’alcaldessa, Raúl Broto Cervera, “les ciutats tenim un repte i aquest repte passa per generar menys residus i els residus que generem reciclar-los millor”.

Pere Rodríguez, president del Consorci de Residus del Vallès Oriental ha destacat “la valentia” de Mollet per aquest canvi i ha afegit que “´és una aposta rellevant per una raó que té tot el sentit del mon, tant mediambiental com econòmic”.

Per què els contenidors intel·ligents?

El sistema de contenidors intel·ligents, també anomenats tancats o amb control d’obertura, és un sistema d’alta eficiència de recollida de residus utilitzat a molts municipis de Catalunya i a altres països europeus que permet assolir percentatges elevats de recollida selectiva superiors al 65% i fins i tot més del 80% en alguns casos. Presenta diversos avantatges:

- No implica un canvi d’hàbits tan exigent a les persones usuàries.

- Fa servir els mateixos contenidors que hi ha actualment.

- Permet limitar l’ús del contenidor gris, on només s’han de llençar els residus no reciclables, que són els que fem en menys quantitat.

- És un sistema econòmic perquè implica menys recorreguts i menys personal respecte a altres sistemes com el porta a porta.

- Estalvia emissions de gasos contaminants respecte a altres sistemes.

Aquest model s'ha implantat amb èxit en molts altres municipis.

Com serà el nou sistema?

Per tal d’incentivar la separació de la matèria orgànica de la bossa que llancem a la resta i alhora incentivar la separació dels envasos, es tancarà el contenidor de resta (gris), d’envasos (groc) i d’orgànica (marró). El contenidor de resta es podrà obrir tres dies a la setmana (dimarts, divendres i diumenge) i els contenidors d’envasos i orgànica, es podran obrir cada dia.

El contenidor es podrà obrir amb la targeta que es repartiran a les oficines de residus i amb l'App RECICLAVO.

Bonificacions

Aquest sistema s'encamina a la taxa de residus justa, per a que qui recicli correctament pagui menys que aquelles persones que ho fan malament.

El 2026 es podrà arribar a un estalvi de fins a un 27% de la taxa de residus. A més, aquelles persones que en facin un bon ús del sistema podran estalviar-se 10 € de la taxa 251,20 €. Per aquelles persones que no en facin un bon ús, s’incrementarà en 10€ i serà de 271,20 €.

A aquest descompte se sumen els ja existents del 10-15 o 20% de descompte de la taxa d’escombraries per fer ús de la deixalleria i del servei de recollida de mobles i trastos vells.

Com puc estalviar-me els 10 € de la taxa el 2026?

Només cal anar a buscar la targeta que permet obrir els contenidors i fer servir la teva targeta o app per obrir els contenidors, com a mínim, 5 cops, en dies diferents, durant el 2025.