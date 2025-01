Lliçà de Vall implanta contenidors tancats pels envasos

Fins ara, els veïns feien servir un model mixt de porta a porta per a la brossa orgànica i el rebuig i contenidors al carrer per a les fraccions reciclables: paper i cartró, vidre i envasos.

A partir d’ara, però, s’incorporaran contenidors tancats per fer la recollida dels envasos. “Els contenidors es podran obrir amb la targeta o l’aplicació que tindran els veïns.” Els de paper i cartró i vidre seguiran oberts.

Per a la matèria orgànica i el rebuig, “mantindrem la recollida porta a porta com fins ara, però afegirem uns contenidors nous per a cada habitatge que porten un xip de control que ens permetrà analitzar el número d’aportacions que fa cada veí”, explica Pere Balcells, regidor de Medi Ambient.

A banda, per gestionar les escombraries dels edificis plurifamiliars –en concret, de les dues fraccions que es recullen porta a porta– s’apostarà per la instal·lació d’uns bujols de reciclatge accessibles a cada edifici.

“A Lliçà no tenim gaires edificis plurifamiliars, però hem vist que amb la recollida porta a porta s’acumulen molts contenidors que dificulten el trànsit de vianants. Per solucionar-ho, posarem un bujol de reciclatge per a la matèria orgànica i un per al rebuig a cada edifici. Estaran en llocs tancats als quals només es podrà accedir des de dins de l’edifici. No s’eliminarà el sistema porta a porta, només el lloc on han de dipositar-ho.”

Des de principis de mes l’Ajuntament està repartint els nous materials a l’Oficina de Residus i al Centre Cívic Can Magarola, on s’hi podrà anar fins a finals de gener. A cada llar li pertoca un cubell de 25 litres i un de 10 litres per a l’orgànica i dues targetes pel contenidor d’envasos.

“A partir del mes que ve posarem en marxa el nou sistema i a poc a poc en valorarem el funcionament. Formar part del Consorci de Residus ens permet maniobrar davant les dificultats i adaptar-nos a les necessitats del municipi”, apunta Balcells. L’Ajuntament va fer un procés participatiu per definir els canvis en el model de recollida.