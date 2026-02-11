La iniciativa, impulsada per la Diputació de Girona, ha analitzat un total de 356 quilos de residus amb diferents sistemes de recollida (contenidors oberts, tancats i porta a porta). L'orgànica, el malbaratament alimentari i els envasos d'un sol ús, sobretot de plàstic, són les fraccions més problemàtiques
Vuit municipis de les comarques gironines (Sant Joan de les Abadesses, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, la Vall d'en Bas, Figueres, Girona, Llívia i Cornellà del Terri) han acollit, durant el mes de novembre, autòpsies de residus, una iniciativa impulsada per avaluar la qualitat de la separació i detectar oportunitats de prevenció.
Aquestes actuacions estan impulsades per la Diputació de Girona a proposta del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA), i han comptat amb la dinamització de Rezero.
En total, s'han analitzat 356,36 quilos de residus i els resultats evidencien que les mancances són comunes amb independència dels sistemes de recollida (contenidors oberts, tancats o porta a porta) i que és essencial reforçar les polítiques i accions de prevenció, la promoció d'alternatives reutilitzables, la lluita contra el malbaratament alimentari i l'ampliació de les iniciatives municipals de reutilització i reparació.
De mitjana, més del 85 % dels residus de les bosses de rebuig no hi haurien de ser. En alguns dels municipis on s'han portat a terme les autòpsies, més de la meitat del rebuig són productes d'un sol ús d'higiene personal com tovalloletes, bolquers o compreses, que es poden evitar amb alternatives reutilitzables.
La matèria orgànica i el malbaratament alimentari són les fraccions més abundants en pes a gairebé tots els municipis i representa el 51 % del total analitzat.
Per la seva part, els envasos d'un sol ús, sobretot de plàstic, representen el 37 % del volum de residus analitzats. S'hi han detectat sobretot envasos d'alimentació, begudes, bosses, films i altres embolcalls que són fàcilment evitables amb la compra d'alimentació i productes de consum habitual a granel i amb envasos reutilitzables. Les autòpsies també han identificat productes que podrien haver-se reutilitzat o reparat: roba, joguines, estris de cuina o petits electrodomèstics, posant de manifest que hi ha marge per fomentar la recuperació i la reutilització. També s'han separat blísters de medicaments, presents en gairebé tots els municipis, que indiquen un desconeixement del punt SIGRE com a canal de recollida.
Sant Joan de les Abadesses és el municipi dels que han acollit la iniciativa que ha fet una separació més acurada de residus, seguit per Cornellà del Terri.
La metodologia
En la majoria de casos, la mostra per a la realització de l'autòpsia ha estat de vint bosses procedents de la fracció resta. La caracterització de residus es va fer al voltant d'una o dues taules on es van penjar diverses bosses transparents per separar, de forma visible, els diferents materials segons la tipologia i analitzar-ne els resultats.
La realització de l'autòpsia es va acompanyar del Joc de l'Autòpsia de Residus, una activitat educativa i familiar amb la qual petits i grans van aprendre maneres pràctiques de reduir residus a casa: com comprar a granel, utilitzar envasos reutilitzables o apostar per productes duradors i reparables.
Aquestes autòpsies aporten una fotografia real de què hi ha a les nostres escombraries i posen de manifest que la clau per reduir residus està, sobretot, en els hàbits de consum i en l'elecció d'opcions reutilitzables.
Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Girona vol promoure un canvi en els hàbits del dia a dia i impulsar una manera de consumir més conscient. L'objectiu és que els residus no siguin el final inevitable, sinó una oportunitat per repensar com vivim i què comprem.