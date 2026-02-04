Comença el porta a porta al Pallars Jussà

El nou model permetrà avançar cap als índexs de reciclatge marcats per la Unió Europea per al 2030.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ja ho té tot a punt per iniciar el nou model de recollida de residus porta a porta, un sistema més eficient i sostenible que l'actual i que comptarà també amb àrees d’aportació tancades. El servei començarà a funcionar el pròxim 19 de febrer a la Pobla de Segur, el Pont de Claverol, Salàs de Pallars i Talarn, i s’anirà estenent progressivament a la resta de municipis de la comarca.
Els índexs de recollida selectiva al Pallars Jussà se situen actualment en un 42%, i el nou sistema permetrà avançar cap a l’objectiu del 60% el 2030 marcat per la Unió Europea. Durant els últims anys, la comarca ha fet un gran esforç per a millorar la gestió de residus, amb la implantació de deixalleries fixes i mòbils, la posada en marxa de la planta de compostatge i el dipòsit controlat a Fígols de Tremp.
Així mateix, l'ens comarcal defensa que el nou sistema porta a porta amb àrees d'aportació tancades suposa "un pas endavant" per augmentar els percentatges de recollida selectiva, reduir els residus que acaben a l’abocador i aprofitar millor els materials reciclables. El sistema porta a porta, recordem, ja fa 10 anys que es va implantar al Pallars Sobirà.
Com funciona el nou sistema?
El porta a porta permet separar els residus a casa o als comerços i deixar-los davant del domicili o establiment, separats per fraccions, els dies establerts al calendari, garantint un reciclatge de qualitat. En els pobles o nuclis més petits, on no és possible la recollida a domicili, hi ha àrees d’aportació amb les mateixes fraccions, accessibles amb clau per als veïns.
Els beneficis per a la ciutadania i el medi ambient, segons l'ens comarcal, rauen en la millora de la qualitat del reciclatge, eliminació de contenidors a la via pública, menys olors, reducció de la fracció de resta i foment de la participació ciutadana. A més, els residus orgànics es transformen en compost, gratuït per a tothom, mentre que el paper, cartró, vidre i envasos lleugers es reciclen, generant nous recursos útils.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà recorda a la ciutadania la importància d’adoptar el nou sistema, seguint correctament els horaris i indicacions de recollida de cada poble. Els cubells del porta a porta han de mantenir-se a casa fins a l’hora de recollida, i en cas d’impossibilitat temporal es poden utilitzar "ocasionalment" les àrees d’emergència. A les àrees tancades, cal utilitzar la clau corresponent, ja sigui electrònica o manual, i si es perd, sol·licitar un duplicat al respectiu ajuntament.
Web i App amb tota la informació
Davant un canvi tan significatiu en els hàbits de la ciutadania, el consell comarcal ha activat una pàgina web amb tot el que cal saber sobre el nou sistema de recollida. En aquest espai s'hi pot trobar la informació detallada sobre què va a cada fracció, mapes interactius, consells de bones pràctiques de reciclatge, altres serveis de recollida especials i accés a l’App del servei, per estar sempre al dia.
Foto: Imatge promocional del nou sistema de recollida a domicili del Pallars Jussà. Foto: CCPJ