25 anys de porta a porta: el cas de Tona

Tona, 25 anys de recollida porta a porta
El municipi d’Osona s’ha convertit en un referent en gestió de residus amb un 84% de recollida selectiva i un model basat en la proximitat i el servei públic.
Fa més de 25 anys, el municipi de Tona va prendre una decisió que marcaria un abans i un després en la gestió dels residus: apostar pel sistema de recollida porta a porta. Avui, el poble s’ha convertit en un referent a Catalunya, amb un 84% de recollida selectiva, molt per sobre de la mitjana catalana i dels objectius europeus fixats per a la pròxima dècada.
En aquest reportatge per a SOSTENIBLE.CAT, coneixem de prop el model de Tona a través de veus institucionals, tècniques i veïnals. El regidor de Medi Ambient, Pep Valldoriola, i la tècnica municipal Berta Auferil expliquen com la gestió mancomunada dels residus, a través de la Mancomunitat La Plana, ha permès optimitzar recursos, millorar el servei públic i mantenir una taxa ajustada per a la ciutadania.
El reportatge mostra també com, després de dècades de funcionament, el sistema s’ha anat adaptant als nous reptes. La incorporació recent del cubell amb xip permet detectar incidències concretes —mínimes en relació amb el volum d’habitatges— i avançar cap a una taxa justa, basada en el comportament real de cada llar. La clau, expliquen des de l’Ajuntament, continua sent la mateixa: pedagogia, proximitat i corresponsabilitat.
Filmmaker: Claudia Ibarra