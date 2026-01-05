Font: Ajuntament de Girona

La recollida selectiva de residus a tota la ciutat de Girona ha augmentat amb el canvi de model després de diversos anys estancats. La previsió és arribar com a mínim fins a un 58%, aproximant-se així a les noves directrius estatals i europees en matèria de gestió de residus, que marquen assolir un percentatge de recollida selectiva del 70% per aconseguir un 60% de reciclatge global per a l'any 2030.
Aquesta mitjana inclou dades recollides fins al setembre d'aquest 2025 i suposa un augment respecte a la recollida selectiva de residus de l'any 2024, que va ser del 50,74%. Aquest percentatge s'ha fet tenint en compte les dades de l'augment de la recollida selectiva dels contenidors comercials, laterals, del porta a porta tant domiciliari com comercial, les àrees temporals dels tres primers trimestres de l'any i l'estimació que es mantinguin les dades d'altres recollides com poden ser la deixalleria, voluminosos, la deixalleria mòbil, la roba, minideixalleries i restes vegetals.
"Després de mesos d'implementació del nou sistema, amb la seva complexitat, comencem a tenir xifres positives que apunten en la bona direcció. Cal continuar millorant les xifres i de ben segur que amb els canvis que començaran properament, ho aconseguirem. Tot i això, l'incivisme continua sent un factor que impacta negativament en aquesta xifra i en el cost que té per a l'Ajuntament el tractament dels residus", ha valorat el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot i Cantalosella.
Segons aquestes dades, on més s'ha notat aquest increment ha estat en els contenidors laterals, en què s'ha passat de recollir el 41,10% el 2024 al 45,20% aquest 2025. Aquest tipus de contenidors inclouen els contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta electrònica i que, actualment, consisteixen en un de marró per a la fracció orgànica i un altre gris de multifracció per dipositar-hi, cada dia, la fracció que correspongui: cartó, envasos i rebuig.
Inicialment, també s'hi recollia vidre, però aquesta mesura es va modificar el mes de juny passat i es van recuperar els contenidors de vidre en tres de cada quatre àrees de contenidors intel·ligents que es deixen oberts amb l'objectiu de millorar l'índex de reciclatge d'aquesta fracció, ja que s'havia detectat un augment de residus impropis en els contenidors de vidre que feia que la seva recuperació i reciclatge no fos l'esperada.
Respecte a la recollida porta a porta, la mitjana es continua mantenint molt alta i s'ha passat del 91,12% al 91,76% aquest 2025. Finalment, la recollida comercial també ha augmentat lleugerament, passant del 66,52% al 66,64%.
Tot plegat, ha suposat que s'hagin llençat 4.000 tones menys de residus a la fracció resta, tenint en compte tant els que s'han llençat a dins del contenidor com els que s'han dipositat a fora.
Aquest increment en la recollida selectiva es va produir, sobretot, a partir de la tardor del 2024, coincidint amb la implementació de forma progressiva del nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents a 20 barris de la ciutat. Es preveu que encara augmenti més amb el canvi de model de recollida de residus a principis de l'any que ve, que incorporarà un contenidor per a cada fracció i que es podrà obrir cada dia i a qualsevol hora amb la targeta. Es tracta d'una mesura que afavorirà que es redueixin accions incíviques, com llençar residus en fraccions que no toquen o fora dels contenidors, unes conductes que en els darrers mesos han millorat en la recollida d'orgànica, envasos i vidre, però que han augmentat amb relació a la roba, sobretot la que es diposita a la fracció d'orgànica.
Pel que fa a la participació, el 78% de les persones usuàries del porta a porta en fan ús habitual. Respecte als contenidors intel·ligents, s'han comptabilitzat 1.750.000 obertures aproximades al trimestre.