El congrés també tractarà sobre el Sistema de Retorn de Dipòsit austríac, el ‘nudging’ irlandès i d’altres models i serveis de recollida de residus d’alta eficiència amb identificació.
El congrés tindrà lloc del 16 al 18 de setembre al Palau de Fires i arriba a la 7ª edició convertit en un referent en matèria de gestió de residus per a empreses i administracions
Comptarà amb ponents internacionals procedents d’Itàlia, Irlanda, Romania, Àustria i el Regne Unit i fomentarà també la participació d’agents i professionals d’àmbit estatal i català
Foto: D’esquerra a dreta: Ana Menéndez (Ecoembes), Natàlia Figueras (Diputació de Girona), Sergi Cot (Ajuntament de Girona), Albert Planell (Agència de Residus de Catalunya) i Coralí Cunyat (Fira de Girona), en la presentació del Waste in Progress
La 7ª edició del Waste in Progress, el Fòrum de Gestió de Residus Municipals, tindrà lloc al Palau de Fires de Girona del 16 al 18 de setembre i durant tres dies debatrà i reflexionarà sobre els models de gestió i contractació pública de serveis de recollida de residus d’alta eficiència amb identificació. Mitjançant ponències, debats i taules rodones, el congrés permetrà posar en comú nombroses experiències en l’àmbit internacional, estatal i català, i alhora esdevindrà un espai d’intercanvi per donar a conèixer els models i les propostes més innovadores del sector. Comptarà amb la participació de prop d’una trentena d’expositors, superant la xifra de l’any passat, i es tornarà a repartir en tres jornades, amb activitats al matí i a la tarda. S’abordaran qüestions en l’àmbit tècnic, econòmic i jurídic per intentar facilitar l’aplicació de les noves normatives relatives a la gestió de residus i als processos de contractació, licitació i execució dels serveis. La voluntat principal, una edició més, és la de contribuir a la implantació d’un projecte eficient per fer possible la transició real cap a un model basat en l’economia circular.
S’oferirà el testimoni d’experts en la matèria procedents d’Itàlia, Romania, Irlanda, Àustria i el Regne Unit. Més properes seran les experiències de la mancomunitat de Tentudía, a Extremadura, així com de territoris i municipis catalans com l’Urgellet, Mataró, Barcelona i Tarragona. El Waste in Progress d’aquest 2025 també fomentarà la presència d’agents i professionals d’àmbit estatal, que oferiran una visió més pràctica, directa i propera, a part de servir d’altaveu i esdevenir un espai de participació activa perquè els assistents presentin els seus casos concrets i reptes personals davant l’audiència.
Per a Sergi Cot, regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, “un any més Girona és l’escenari del Waste in Progress, un espai que permet compartir les bones pràctiques en gestió de residus amb d’altres institucions i agents del sector. El repte de la reducció i la bona gestió dels residus és majúscul i ens afecta a totes i tots. Servir-nos de les millors idees esdevé essencial si el que volem és assolir els objectius que ens hem marcat”.
La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, subratlla que “l’objectiu del Fòrum des que es va crear el 2017 ha estat esdevenir una eina útil pels ajuntaments per ajudar-los a millorar i optimitzar la gestió de residus. L’èxit de cadascuna de les edicions que s’han anat fent l’han convertit a dia d’avui en un congrés de referència a nivell nacional. I és gràcies a aquest èxit que aquest 2025 creixem en participació d’empreses, arribant als 29 expositors, i disposem de més metres quadrats. El Waste in Progress se celebrarà en dos equipaments; a part del Palau de Fires, les ponències es faran a l’Auditori Palau de Congressos”. Explica també que “amb novetats com els espais Talks & Debate i l’Open WiP, incorporem millores per mantenir l’excel·lència del Fòrum, dels seus formats i dels continguts. Alhora, seguim mantenint el màxim interès com a esdeveniment professional de referència”.
Ana Menéndez, tècnica en Gestió Econòmica i Autonòmica d’Ecoembes Catalunya, diu que “una de les principals iniciatives d’Ecoembes en l’àmbit tecnològic es centra en la millora continuada dels processos relacionats amb la circularitat dels envasos. Això s’aconsegueix a través d’una estreta cooperació amb tots els actors involucrats: administració pública, empreses i plantes de tractament. Busquem no només respondre a les demandes actuals, sinó anticipar-nos a futures necessitats. Per això, iniciatives com la del Waste in Progress ens donen l’oportunitat d’interacció, quelcom vital per valorar punts de millora i adaptar-nos als reptes tecnològics del futur”.
El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, destaca que “avui, a Catalunya, les taxes de residus només cobreixen de mitjana el 60% del cost real del servei. La resta es finança amb altres impostos municipals. Per llei, a partir d’aquest 2025 totes les taxes han de cobrir el 100% dels costos de recollida i tractament, i fer-ho de manera transparent, separant els conceptes. No només és una obligació legal, sinó un exercici de justícia i responsabilitat perquè la ciutadania ha de saber què paga, per què ho paga i com pot reduir aquesta despesa separant millor els residus. Des de l’Agència de Residus de Catalunya ens comprometem a acompanyar els municipis, les empres i la ciutadania en aquest camí, perquè només treballant junts podrem assolir els objectius que ens proposem”.
Segons Natàlia Figueras, diputada de la Diputació de Girona, “en el context actual d’emergència climàtica, la protecció del medi ambient és una prioritat inajornable. La gestió dels residus, en aquest sentit, n’és una peça clau. És per això que, des del naixement del Fòrum, la Diputació hi ha estat al costat, donant-li suport. Ho continuarà fent en futures edicions, ara que aquest esdeveniment s’ha consolidat plenament dins del calendari de referència del sector”.
Una imatge de l’edició de l’any passat del Waste in Progress al Palau de Fires de Girona (Foto: Fira de Girona)
Tres jornades amb temàtiques diferents
Consolidat com a congrés de referència en matèria de gestió de residus per a empreses i administracions, el Waste in Progress tornarà a combinar diferents formats per presentar experiències que serveixin per analitzar el present i fomentar el debat, al mateix temps que pretén crear coneixements de causa per definir una visió de futur compartida i eficient. Com en les dues últimes edicions, les tres jornades tindran activitat al matí i a la tarda. El fil conductor únic és el que aborda els models de gestió i contractació pública de serveis de recollida de residus d’alta eficiència amb identificació, però el tema general que es tractarà cada dia serà diferent.
El dimarts 16 de setembre, dia de la inauguració, es posarà el focus en els diferents models pel que fa a la gestió i els sistemes de contractació del servei de recollida de residus, així com en els tipus de licitacions i els instruments econòmics i incentius per al seu correcte compliment. Albert Pinadell, expert jurista, s’encarregarà d’introduir la jornada i el concepte d’eficiència des del punt de vista de la gestió i la contractació dels serveis públics i de l’assoliment dels objectius normatius de reciclatge. Es parlarà dels nous estàndards de qualitat tècnics i contractuals homogenis regulats per l’entitat italiana ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). En aquest cas, la ponència anirà a càrrec de Marina Demontis, consultora internacional de referència en fiscalitat i regulació. Zoltán Pasztai, director general d’Eco Bihor, es basarà en un cas pràctic de Romania per enumerar i analitzar els aspectes que cal tenir presents a l’hora de contractar serveis flexibles i el foment de la corresponsabilitat en l’execució del servei per part del contractista.
L’endemà, torn per debatre sobre quina és la millor manera de dimensionar els serveis d’alta eficiència i quins són els aspectes a tenir en compte, com és el cas de la maquinària, la tecnologia i els costos de manteniment. També s’indicarà com abordar els resultats als retorns i ingressos generats. Entre d’altres ponències, Walter Giacetti aportarà una visió general sobre el càlcul dels costos dels serveis regulats per ARERA, Giulio Renato parlarà sobre el servei de recollida amb costos associats en municipis de la regió italiana de l’Emília Romanya i Andreas Pertl (director general de l’Oficina de Coordinació del Packaging) presentarà la recent implantació del el Sistema de Retorn de Dipòsit d’Àustria i el seu impacte en el dimensionament de la recollida d’envasos.
El dijous, últim dia del Waste in Progress, centrarà el programa en el dimensionament i els recursos pel pagament del servei, les eines de comunicació bidireccional amb la ciutadania i la estandardització i el càlcul d’indicadors. Es donarà a conèixer el seguiment del servei de recollida d’alta eficiència de la mancomunitat de Tentudía, a Extremadura; Percy Foster compartirà l’estratègia del nudging, una eina implantada a Irlanda per millorar els resultats de recollida selectiva, i Jarno Stet exposarà el sistema de càlcul dels principals indicadors, resultats i la millora continuada en un model consolidat com ho és el de Londres. Destaca la conferència de Marco Ricci, consultor expert internacional, sobre la definició i el mètode de càlcul dels principals indicadors utilitzats per avaluar l’eficiència dels models de recollida.
Debats, participació activa i la petjada de carboni
Amb la presència de més expositors en relació a l’any passat, l’edició d’aquest 2025 del Waste in Progress ofereix algunes novetats. S’estrenen els Talks & Debate, un espai en el qual totes les empreses especialitzades del sector i els responsables de l’administració presentaran casos reals, intercanviaran idees i plantejaran reptes concrets dels models d’alta eficiència. Es potenciarà d’aquesta manera la presència dels agents i els professionals d’àmbit estatal per complementar la temàtica principal de cada jornada, oferint una visió més pràctica i centrada en el nostre territori. S’hi abordaran diferents temàtiques, com els aspectes a tenir en compte per a la contractació de serveis flexibles i el foment de la corresponsabilitat del contractista; consideracions sobre la compra i manteniment de maquinària; els riscos, les oportunitats i els costos de la tecnologia associada als serveis, i la importància de la transparència i l’estandardització d’indicadors. Hi participaran representants dels ajuntaments de Mataró, Barcelona i Tarragona; també de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. Igualment, hi estaran representades empreses, entitats i associacions com Ecoembes, l’Agència Catalana de Residus, Spora, l’Associació dels Municipis Catalans per a al recollida porta a porta, Novamont, Nord Engineering, Ros Roca, Econtrol i ID Waste, entre d’altres.
També es posa en marxa l’espai Open WiP, que fomenta la participació activa i a partir del qual els assistents tindran l’oportunitat de presentar els seus casos concrets o reptes personals davant l’audiència, fomentant una interacció més directa i enriquidora. A diferència d’edicions anteriors, l’Auditori de Girona es convertirà en l’espai on es duran a terme les ponències diàries. També s’ha previst la celebració d’un sopar ‘after work’ amb els assistents del congrés en un restaurant de Girona, fixat pel 17 de setembre al vespre. I per primera vegada, es calcularà la petjada de carboni (l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle) del Fòrum amb l’objectiu d’identificar àrees de millorar i per elaborar un pla de mitigació i adaptació al canvi climàtic per a futures edicions.
Un projecte que es va iniciar el 2017
El Waste in Progress va néixer l’any 2017 amb la voluntat de reunir a Girona empreses i administracions d’arreu de l’Estat per compartir experiències al voltant de la gestió de residus i d’aquesta manera millorar les ciutats i el futur dels seus habitants a partir de la posada en comú de vivències i punts de vista sobre una temàtica concreta. Amb el pas del temps s’ha convertit en un fòrum de referència estatal amb ressò internacional en matèria de gestió de residus municipals. En els seus inicis es van posar al damunt de la taula els diferents models d’èxits de les grans ciutats, comptant amb la participació de 410 administracions i 21 empreses especialitzades. A dia d’avui s’ha consolidat fins a comptar en l’edició més recent amb més de 1.500 visitants, superant els 500 administracions i els 20 expositors. Durant aquest temps ha permès debatre i reflexionar sobre diferents temàtiques: la gestió de residus en regions i municipis turístics i grans esdeveniments (2018), el pagament per generació i tecnologia (2019), l’orgànica com a element clau en els nous models de recollida selectiva (2022), la implantació dels nous models de recollida amb identificació del generador (2023) i les iniciatives i polítiques municipals de prevenció de residus per avançar de manera efectiva cap a la descarbonització total (2024).